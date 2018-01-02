Детский кондитерский набор стал причиной эвакуации пассажиров и сотрудников метрополитена со станции «Филевский парк»
Забытый детский кондитерский набор стал причиной эвакуации пассажиров и сотрудников метрополитена со станции «Филевский парк» в Москве. Проверка бесхозного предмета показала, что опасности он не представляет, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Число эвакуированных неизвестно. Движение поездов было на время приостановлено.
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gordy 02 января 2018 | 01:53
@Детский кондитерский набор стал причиной эвакуации пассажиров и сотрудников метрополитена со станции «Филевский парк»@
Может, закрыть метро, пока праздники не закончатся?