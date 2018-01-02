В Москве задержан пьяный мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры
Инцидент произошел накануне вечером на Хорошевском проезде. Сообщение о стрельбе поступило на службу «02». У задержанного в квартире изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В результате инцидента пострадавших нет.
Комментарии2
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zemljanka 02 января 2018 | 01:31
Ружье
Или не ружье,
Но внешне схожий с оружием
tks 02 января 2018 | 01:52
Скрепоносец...