В Москве задержан пьяный мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры

Инцидент произошел накануне вечером на Хорошевском проезде. Сообщение о стрельбе поступило на службу «02». У задержанного в квартире изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В результате инцидента пострадавших нет.