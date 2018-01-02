Семеро человек, включая троих детей, погибли в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области
По основной версии, они отравились угарным газом из-за неисправных отопительных приборов. В доме есть печь. Пожара не было. Жертвами оказались трое мужчин, женщина и трое ее несовершеннолетних дочерей. На месте работают следователи регионального Следственного комитета.
Комментарии2
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ly4_sveta 02 января 2018 | 02:12
Очередной сарай, в котором живут пьяницы,
рожающие детей? Детей жалко... Жить в таких
условиях и погибнуть ни за что, ни про что, несчастные.
grossalex112017 02 января 2018 | 02:21
ly4_sveta: Не надо скорбеть нюхая вонь жизни скрозь надушенный французким парфюмом платочек. Ты марфутка жопу то от дивана подыми - 250 км от МКАД и таких домов каждый второй, а то и первый.
Хотя у тебя интеллект базарной хабалки, раз ты думаешь что лучше если у тебя в квартирке газ и центральной отопление. А по жизни - ты убогая марфутка.