Семеро человек, включая троих детей, погибли в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области

По основной версии, они отравились угарным газом из-за неисправных отопительных приборов. В доме есть печь. Пожара не было. Жертвами оказались трое мужчин, женщина и трое ее несовершеннолетних дочерей. На месте работают следователи регионального Следственного комитета.