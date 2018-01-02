В Киевской области найдено тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской
Ее сбросили с моста в реку, сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу профсоюза МВД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Родственники уже оповещены. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала по пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Минувшей весной суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Как утверждали родственники Ноздровской, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
Комментарии14
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zemljanka 02 января 2018 | 01:23
Соболезнования.
ivanov356 02 января 2018 | 01:31
Убить женщину. у которой ребёнок, Кошелёк, политика наверное важнее, для вас мрази.
dr_alfalcon 02 января 2018 | 01:36
Дмитрий Россошанский эта мразь известный опблока и "русского мира". И почему всё мерзкое всегда тянется к мерзкому ?
А девушку жаль, должна была понимать ,что этот сторонник кремлевских методов не перед чем не остановится.
Спочивай у бозі , народ України тебе пам'ятатиме ,ірино.
yasha_yasha 02 января 2018 | 02:14
dr_alfalcon: Опять москали ? Воть гады такия .
Ничиво , бандера придёт парядак наведёт .
dr_alfalcon 02 января 2018 | 02:17
yasha_yasha: Я лишь напоминаю про нюансы, ну а насчет того ,что людей убивают везде - это ,увы, не новость, а печальная статистика. Просто где-то меньше, а где-то...
Россия заняла первое место в Европе по числу убийств.
Вот такие дела.
yasha_yasha 02 января 2018 | 02:21
dr_alfalcon: /ну а насчет того ,что людей убивают везде - это ,увы, не новость/
Да какая тута новасть ? Главная штоби евреи не пострадали .
grossalex112017 02 января 2018 | 02:24
yasha_yasha: Правильно мыслишь шабесгой !!!
yasha_yasha 02 января 2018 | 02:28
grossalex112017: Яша вседа правильна мысьлит , а шабесгой ета как раз Ви . Ви не зьнали ? Таки Яша Вам раскажит .
liberal_vulgaris 02 января 2018 | 01:56
Обычные украинские будни после революции достоинства :( Там туземцы на майдане скакали чтобы получить возможность безнаказанно грабить, убивать и трахать друг друга
dr_alfalcon 02 января 2018 | 02:10
liberal_vulgaris: Хорошо ,что в рашке-говняшке(цитата) людей не убивают. Ой, подожди...
Россия заняла первое место в Европе по числу убийств. Вот и получается , как в басне :
" Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться. "
Кстати, на досуге ответь на вопрос :"С каких пор сторонник "русского мира" Россошанский - стал участником Майдана? Или этой инфы нет в твоей методичке? "
ivanov356 02 января 2018 | 02:11
liberal_vulgaris: Выкормыш пригожинский, предполагаешь национальность влияет на боль, тоску. Может у каких то народов это возведено в гордость, но украинцы такие же, как и мы, придурки, такие же мальчишки и девчонки. Расти умным, глупыш.
grossalex112017 02 января 2018 | 02:12
liberal_vulgaris: Этот урод был оказывается известной кремлядью, оказывается и таких полно среди украинских судейских.
Есть такая поговорка - Война войной, а бабло не пахнет. И потом уродов готовых убивать насиловать , трахать мозг ближнему своему по обе стороны предостаточно.
Хотя тебе мразь это и так известно - ты ж сучонок большой любитель на костях попрыгать. Слабо на родительких твист закрутить ?
anatolr 02 января 2018 | 02:51
liberal_vulgaris: //Там туземцы на майдане скакали чтобы получить возможность безнаказанно грабить, убивать и трахать друг друга//
1. Илья Аверьянов застрелил из карабина "Сайга", одного из рэкетиров.
2. В ночь на 31 декабря меткий стрелок расстрелял в кафе на Кубани, трех человек - отомстил за изнасилование своей дочери.
3. Майор Денис Евсюков, убил в супермаркете "Остров" 2-х человек и покушался на жизнь еще 22-х. Получил пожизненное.
4. За грабеж ЮКОСа, Рашка-говняшка (#цитата), проигравшая арбитраж, должна его акционерам 50 (пятьдесят, Карл) миллиардов долларов.
5. Ночью 4 июня 2017 года, в садоводстве «50 лет Октября», в посёлке Редкино под Тверью, в результате бытового конфликта, мужчина расстрелял из охотничьего ружья 9 (девять, Карл) человек.
6. Разжалованный подполковник Юрий Буданов изнасиловал и убил 18-летнюю девушку. Его самого пристрелили как собаку, он даже мяукнуть не успел!
7. По официальным данным МВД России, преступлений, охарактеризованных как изнасилование или попытка изнасилования, в 2008 году было зарегистрировано 5398, в 2009 году — 4790
8. Школа в Беслане - 333 погибших, в основном от ранений после обстрела школы из тяжелых орудий.
9. Театр Норд-Ост - 174 погибших от отравления БОВ.
10. Вошьдь Рашки-говняшки (#цитата) пока жив! :-)))
Анатолий - информированный сосед Госдепа
captainobvious 02 января 2018 | 03:00
зато Януковощ не ворует...