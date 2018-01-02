В Киевской области найдено тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской

Ее сбросили с моста в реку, сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу профсоюза МВД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Родственники уже оповещены. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала по пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Минувшей весной суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Как утверждали родственники Ноздровской, она постоянно получала угрозы от Россошанского.