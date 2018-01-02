В Москве с сегодняшнего дня повысится стоимость проезда в общественном транспорте

По утверждению городских властей, тарифы не вырастут выше 3,8 процента.

Разъяснения относительно повышения тарифов дала замглавы департамента Транспорта Москвы Алина Бисембаева. В беседе с «Интерфаксом» она рассказала, что проезд по карте «Тройка» подорожает на один рубль и будет стоить 36 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок вырастет на 65 рублей, за безлимитный придется отдать на 75 рублей больше. При этом Бисембаева подчеркнула, что стоимость разовой поездки на городском транспорте не изменится. Также сохранится цена льготного проездного для школьников и студентов.

По словам замглавы Дептранса, повышение стоимости проезда связано с увеличением расходов транспортной системы из-за ввода в эксплуатацию новых станций метро и появления новых маршрутов и остановок. Также власти учли инфляцию и рост цен на электроэнергию и топливо.

Представители Дептранса подчеркивают, что им удалось удержать темпы роста тарифов на проезд ниже уровня среднегодовой инфляции.