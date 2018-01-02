В Москве с сегодняшнего дня повысится стоимость проезда в общественном транспорте
По утверждению городских властей, тарифы не вырастут выше 3,8 процента.
Разъяснения относительно повышения тарифов дала замглавы департамента Транспорта Москвы Алина Бисембаева. В беседе с «Интерфаксом» она рассказала, что проезд по карте «Тройка» подорожает на один рубль и будет стоить 36 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок вырастет на 65 рублей, за безлимитный придется отдать на 75 рублей больше. При этом Бисембаева подчеркнула, что стоимость разовой поездки на городском транспорте не изменится. Также сохранится цена льготного проездного для школьников и студентов.
По словам замглавы Дептранса, повышение стоимости проезда связано с увеличением расходов транспортной системы из-за ввода в эксплуатацию новых станций метро и появления новых маршрутов и остановок. Также власти учли инфляцию и рост цен на электроэнергию и топливо.
Представители Дептранса подчеркивают, что им удалось удержать темпы роста тарифов на проезд ниже уровня среднегодовой инфляции.
Комментарии22
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captainobvious 02 января 2018 | 00:20
ну всё, завтра начнется... сотни тысяч протестующих, горящие полицейские машины, взятые штурмом государственные учреждения, как в Иране... повышение цены на проезд на 3,8% - это больше чем преступление кровавого режима! это фатальная политическая ошибка...
malanoff 02 января 2018 | 00:40
captainobvious: Я сначала Вас не узнал. А потом прошло немного времени после празднования Нового года и я понял , так это-же Агент Кремля 777777.
harry_r 02 января 2018 | 00:45
captainobvious: Знаете, в чём отличие патриотов от нормальных людей?
Патриотам всё равно: говно, или варенье, если оно «своё». Скажи им, что говно «наше» - они будут жрать и облизываться.
Нормальным же людям всё равно: чьё говно. Говно – оно и есть говно, чьё бы оно ни было.
captainobvious 02 января 2018 | 02:47
harry_r: для нормальных, рукопожатных и неполживых людей главное - не пересечь ту незримую черту, за которой куда ни глянь - всюду одно говно... многие здесь, на Эхе давно уже эту черту пересекли.
harry_r 02 января 2018 | 03:24
captainobvious: Я Вам сочувствую, коллега.
Конечно, можно попытаться вернуться. Но, если быть до конца честным: это - маловероятно. Видимо, Вы там и останетесь... За чертой. В говне.
airjeff 02 января 2018 | 00:25
начинаются подарки деда мороза
irdo 02 января 2018 | 01:33
airjeff:
начинаются подарки деда мороза
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Деда Вовы.
zojtch 02 января 2018 | 00:33
Спасибо тебе, главолень. Когда протянешь метро до Керчи и до Владивостока, все накладные расходы включи в тариф
malanoff 02 января 2018 | 00:35
Я сегодня вышел к остановке , смотрю никто никуда не едет. Так и подумал , что суки тарифы на транспорт наверно вверх задрали.
sedigrin 02 января 2018 | 00:42
Какая неожиданность!
Ничего же не предвещало...
irdo 02 января 2018 | 02:23
sedigrin:
Какая неожиданность!
Ничего же не предвещало...
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"Вот тебе и Юрьев день
malorus_kiev133 02 января 2018 | 00:43
С Новым годом! С Новым жидовским счастьем!
fresh_breeze 02 января 2018 | 00:53
malorus_kiev133:
Мазлтов!
Только я не понял: при чём тут евреи??? Бисембаева же, не похоже как-то.
fresh_breeze 02 января 2018 | 00:49
А в эпоху "тоталитарного коммунистического кошмара", как было: 3 коп. трамвай, 4 коп. троллейбус, 5 коп. автобус и метрополитен, так и оставалось до конца того "кошмара".
Ужос! Мордор сплошной, тюрьма народов и т.п. Спасибо Ельцину, Кравчуку, Шушкевичу и, конечно, Горбачёву, избавили нас от этой напасти. Где это видано, чтобы цены не повышать? Непорядок. Вот теперь другое дело.
mcf 02 января 2018 | 01:30
fresh_breeze: кто из их тебе с 1 января нонешнего года (да и за последние 18 лет) цены повысил?
edun1952 02 января 2018 | 00:50
Голосуем за САМБОлидера, чтоб не подешевело.С Новыми поборами, дорогие Россияне.
osal 02 января 2018 | 01:01
ВВП, за 18 лет,не при чём! Ищите виновных "более глубше"! Ельцин, Горбачев..., Хрущев..., монголо-татары!Ё
neon999 02 января 2018 | 01:02
Только ли стоимость проезда повысится ? Не слабо огласить весь список ?
ass2606 02 января 2018 | 01:02
Счастливых всем поездок! На минимальный оклад 10 000 руб. можно совершить целых 180 поездок по 55 руб.! Против 2400 поездок на зарплату 120 руб. в СССР по цене 5 коп.! Сравним? Светлое будущее нас встречает уже в марте сего года!
mcf 02 января 2018 | 01:33
ass2606: спасибопутинузаэто!
zdr_aviy 02 января 2018 | 01:42
ass2606:
в Москве средняя 68000 рублей
какая на минимальная?
сразу видно бездельника с брайтонской помойки - минимальная оплата, чтоб сидеть и ничего не делать, теперь на пособие живёшь?
ты открой вакансии в Москве.
sergoder172 02 января 2018 | 02:43
Если лягушек медленно нагревать в воде, то они даже не заметят, как сварятся...