Лидер дальнобойщиков Андрей Бажутин сегодня намерен выдвинуться кандидатом в президенты
Он недавно сбежал из суда и затем тайно уехал из Петербурга.
Около недели Андрей Бажутин готовился к процедуре своего выдвижения кандидатом в президенты. В Махачкале сегодня намечено собрание инициативной группы избирателей. Они поддержат выдвижение лидера дальнобойщиков, после этого документы подадут в Центризбирком. Последние несколько недель фамилия Бажутин часто мелькает в прессе. Дальнобойщики в середине декабря планировали провести акцию протеста. Бажутина задержали и арестовали на 15 суток за вождение без прав, затем хотели дать ещё 10 за автопробег против системы Платон, проведённый прошлой весной. Активиста протестного движения дальнобойщиков привезли в Смольнинский районный суд Петербурга. Но перед заседанием ему удалось скрыться от конвоя и незаметно выйти из здания суда. Это было в прошлую среду. Тогда же Бажутин уехал из Петербурга и некоторое время он скрывал от всех, даже близких, планы своего передвижения и местоположения, об этом рассказал правозащитник Динар Идрисов.
Объединение перевозчиков России, которое возглавляет Бажутин, месяц назад Минюст признал иностранным агентом.
Комментарии10
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evgeny_biolog 02 января 2018 | 00:12
"Лидер дальнобойщиков Андрей Бажутин сегодня намерен выдвинуться кандидатом в президенты".
А чё, прикольно ...
komandarm68 02 января 2018 | 00:15
Неуловимый...петрушка-дурогон)
malanoff 02 января 2018 | 00:22
Приветствуется , это намного эффективней и с большей пользой для страны , чем Екатерина Гондон.
ivfn 02 января 2018 | 00:42
malanoff: Только там загвоздка есть. Бажутин никакой не дальнобойщик и не был им. А Организация которую он возглавляет признана иностранным агентом,они на 99,9 %финансируются Госдепом. И потом ему неплохо бы сначала с долгами расчитаться. у него их миллионов 5-7
malanoff 02 января 2018 | 00:46
ivfn: Спасибо вам за подсказку. Ну слава богу , значит хоть этот не от Кремля.
alexey65 02 января 2018 | 00:58
ivfn: Правильно! Надо всех, кто Путину жопу не лижет, объявить иностранными агентами!
chernyij 02 января 2018 | 01:53
ivfn: Вы забыли самое главное - он родственник Саакашвили
zemljanka 02 января 2018 | 01:28
Молодец! Успеха.
fresh_breeze 02 января 2018 | 01:59
Зачем выдвигаться? Надо сразу поздравить россиян на фоне Кремля, типа, пусть привыкают к новому лицу. Такое сейчас в тренде.
vinokur 02 января 2018 | 03:10
Объединение перевозчиков России ,,, Минюст признал иностранным агентом. \\\\\\\\\\\\\\\\
Минюст - филиал дурдома. Признать шоферюг агентами - это ой.