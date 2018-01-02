"Лидер дальнобойщиков Андрей Бажутин сегодня намерен выдвинуться кандидатом в президенты".

Он недавно сбежал из суда и затем тайно уехал из Петербурга.

Около недели Андрей Бажутин готовился к процедуре своего выдвижения кандидатом в президенты. В Махачкале сегодня намечено собрание инициативной группы избирателей. Они поддержат выдвижение лидера дальнобойщиков, после этого документы подадут в Центризбирком. Последние несколько недель фамилия Бажутин часто мелькает в прессе. Дальнобойщики в середине декабря планировали провести акцию протеста. Бажутина задержали и арестовали на 15 суток за вождение без прав, затем хотели дать ещё 10 за автопробег против системы Платон, проведённый прошлой весной. Активиста протестного движения дальнобойщиков привезли в Смольнинский районный суд Петербурга. Но перед заседанием ему удалось скрыться от конвоя и незаметно выйти из здания суда. Это было в прошлую среду. Тогда же Бажутин уехал из Петербурга и некоторое время он скрывал от всех, даже близких, планы своего передвижения и местоположения, об этом рассказал правозащитник Динар Идрисов.

Объединение перевозчиков России, которое возглавляет Бажутин, месяц назад Минюст признал иностранным агентом.