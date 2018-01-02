Иранское правительство «не испытывает беспокойства по поводу уличных выступлений в Тегеране и ряде городов страны»
Об этом заявил в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани. По его словам, «акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией. Этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы». Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую
Аравию.
Спецформирования по подавлению беспорядков заняли в сегодня центральные районы Тегерана. К вечеру в центре города вновь появилась толпы манифестантов, которые были разогнаны силовиками, зачинщики беспорядков задержаны. По уточненным данным, в ходе беспорядков погибли 10 человек.
Комментарии16
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ivanov356 02 января 2018 | 00:10
Творение истории тех, кто слушается этих, ну , спецслужбистов.
ur_sus 02 января 2018 | 00:12
ivanov356:
//Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую
Аравию.//
Ха-ха-ха! - эти трусливые шакалы не "испытывают беспокойства"... Они просто трясутся от страха в своих дворцах поджав хвосты и засылают против демонстрантов обкуренных ксировцев-убийц. Иран - богатейшее ресурсами и территорией государство с годовым доходом на душу в 10 раз МЕНЬШЕ, чем Израиль. И эти клоуны с памперсами на бошках мечтают уничтожить единственную демократию в регионе. Не дождетесь!
ivanov356 02 января 2018 | 00:19
ur_sus: Что это, проявление, разума. традиций. Откуда это. жить по -человечески. Мы то дебилизировались, спасибо ЧК . У нас то нет такой тяги к совершенству.
nikitin43 02 января 2018 | 00:22
ivanov356: трудно отличить иранцев и русских в своей массе , тот же тупой игил , нквд , больше или меньше сталин , аятолла или кирилка ...
ivanov356 02 января 2018 | 00:26
nikitin43: Хрен, простите. Они в короткое время, и значительно. А у нас клоун гэбэшный и все так с пониманием.
nikitin43 02 января 2018 | 01:04
ivanov356: не смею возражать , суть верно .
ivanov356 02 января 2018 | 01:06
ivanov356: Простите ребят, мне деваться некуда, но я я задыхаюсь в этой стране. Что творится, ведь это бред, дурдом и всё так, как будто обычно.
malanoff 02 января 2018 | 00:15
Российскому правительству тоже наплевать на гулянки молодежи по тротуару. Даже танки не подогнали на Тверскую.
captainobvious 02 января 2018 | 00:23
правильно! беспокойство должны испытывать те, кто эти высутпления проплатили... денежки то тю-тю...
cyema_cyem_ 02 января 2018 | 00:30
captainobvious: Невольно аплодирую. Классно изображаешь идиота.
Или не изображаешь?
Куда иранские спецслужбы всесильные смотрели? Тоже на содержание ЦРУ перешли?
Откуда вас в портянки набирают, в какой спецшколе для слабоумных?
captainobvious 02 января 2018 | 01:14
cyema_cyem_: вернемся к этому разговору через несколько дней, когда в иране всё вернется на круги своя. Тогда уже ни у кого не останется ни малейших сомнений в том, кто здесь идиот.
dr_alfalcon 02 января 2018 | 02:00
captainobvious: Возможно в этот раз вернется, а возможно и нет, а вот конец точно будет ,как у Зимбабвийского диктатора Мугабе( лучший вариант) или как у диктатора Хусейна (худший вариант) ;) Таков удел всех диктаторов.
Хотя, если эти дурики будут продолжать винить американские спец. службы в росте внутренних цен и продолжать не слышать свой народ - второй , Хусейновский, вариант - более вероятен ;)
captainobvious 02 января 2018 | 02:45
dr_alfalcon: конечно, ведь это восставший иракский народ, замученный ростом внутренних цен, сверг Хусейна ))
neon999 02 января 2018 | 00:48
Не испытывают беспокойства - утю-тю-тю.
salut__521 02 января 2018 | 00:53
Ну Мубарак тож, помнится, особо не нервничал, пока чуть не удавили. А Каддафи так вообще был спокоен как слон, даже когда его на части рвали...
zemljanka 02 января 2018 | 01:37
Поубивали людей.
Соболезнования.
Миру мир. Разоружение. И доброе соседство.