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00:02, 02 января 2018

Иранское правительство «не испытывает беспокойства по поводу уличных выступлений в Тегеране и ряде городов страны»

Об этом заявил в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани. По его словам, «акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией. Этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы». Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую
Аравию.

Спецформирования по подавлению беспорядков заняли в сегодня центральные районы Тегерана. К вечеру в центре города вновь появилась толпы манифестантов, которые были разогнаны силовиками, зачинщики беспорядков задержаны. По уточненным данным, в ходе беспорядков погибли 10 человек.

Комментарии

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ivanov356 02 января 2018 | 00:10

Творение истории тех, кто слушается этих, ну , спецслужбистов.

ur_sus 02 января 2018 | 00:12

ivanov356:
//Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую
Аравию.//
Ха-ха-ха! - эти трусливые шакалы не "испытывают беспокойства"... Они просто трясутся от страха в своих дворцах поджав хвосты и засылают против демонстрантов обкуренных ксировцев-убийц. Иран - богатейшее ресурсами и территорией государство с годовым доходом на душу в 10 раз МЕНЬШЕ, чем Израиль. И эти клоуны с памперсами на бошках мечтают уничтожить единственную демократию в регионе. Не дождетесь!

ivanov356 02 января 2018 | 00:19

ur_sus: Что это, проявление, разума. традиций. Откуда это. жить по -человечески. Мы то дебилизировались, спасибо ЧК . У нас то нет такой тяги к совершенству.

nikitin43 02 января 2018 | 00:22

ivanov356: трудно отличить иранцев и русских в своей массе , тот же тупой игил , нквд , больше или меньше сталин , аятолла или кирилка ...

ivanov356 02 января 2018 | 00:26

nikitin43: Хрен, простите. Они в короткое время, и значительно. А у нас клоун гэбэшный и все так с пониманием.

nikitin43 02 января 2018 | 01:04

ivanov356: не смею возражать , суть верно .

ivanov356 02 января 2018 | 01:06

ivanov356: Простите ребят, мне деваться некуда, но я я задыхаюсь в этой стране. Что творится, ведь это бред, дурдом и всё так, как будто обычно.

malanoff 02 января 2018 | 00:15

Российскому правительству тоже наплевать на гулянки молодежи по тротуару. Даже танки не подогнали на Тверскую.

captainobvious 02 января 2018 | 00:23

правильно! беспокойство должны испытывать те, кто эти высутпления проплатили... денежки то тю-тю...

cyema_cyem_ 02 января 2018 | 00:30

captainobvious: Невольно аплодирую. Классно изображаешь идиота.
Или не изображаешь?
Куда иранские спецслужбы всесильные смотрели? Тоже на содержание ЦРУ перешли?
Откуда вас в портянки набирают, в какой спецшколе для слабоумных?

captainobvious 02 января 2018 | 01:14

cyema_cyem_: вернемся к этому разговору через несколько дней, когда в иране всё вернется на круги своя. Тогда уже ни у кого не останется ни малейших сомнений в том, кто здесь идиот.

dr_alfalcon 02 января 2018 | 02:00

captainobvious: Возможно в этот раз вернется, а возможно и нет, а вот конец точно будет ,как у Зимбабвийского диктатора Мугабе( лучший вариант) или как у диктатора Хусейна (худший вариант) ;) Таков удел всех диктаторов.
Хотя, если эти дурики будут продолжать винить американские спец. службы в росте внутренних цен и продолжать не слышать свой народ - второй , Хусейновский, вариант - более вероятен ;)

captainobvious 02 января 2018 | 02:45

dr_alfalcon: конечно, ведь это восставший иракский народ, замученный ростом внутренних цен, сверг Хусейна ))

neon999 02 января 2018 | 00:48

Не испытывают беспокойства - утю-тю-тю.

salut__521 02 января 2018 | 00:53

Ну Мубарак тож, помнится, особо не нервничал, пока чуть не удавили. А Каддафи так вообще был спокоен как слон, даже когда его на части рвали...

zemljanka 02 января 2018 | 01:37

Поубивали людей.
Соболезнования.
Миру мир. Разоружение. И доброе соседство.

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