Иранское правительство «не испытывает беспокойства по поводу уличных выступлений в Тегеране и ряде городов страны»

Об этом заявил в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани. По его словам, «акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией. Этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы». Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую

Аравию.

Спецформирования по подавлению беспорядков заняли в сегодня центральные районы Тегерана. К вечеру в центре города вновь появилась толпы манифестантов, которые были разогнаны силовиками, зачинщики беспорядков задержаны. По уточненным данным, в ходе беспорядков погибли 10 человек.