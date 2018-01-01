"Ким Чен Ын заявил, что у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении к согражданам заявил, что у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. «США следует знать, что ядерная кнопка у меня на столе», — сказал северокорейский лидер. Кроме этого Ким Чен Ын сообщил, что сборная КНДР поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан и призвал к улучшению отношений между Северной и Южной Кореей.