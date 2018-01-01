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23:02, 01 января 2018

Ким Чен Ын  заявил, что у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении к согражданам заявил, что у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. «США следует знать, что ядерная кнопка у меня на столе», — сказал северокорейский лидер. Кроме этого Ким Чен Ын сообщил, что сборная КНДР поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан и призвал к улучшению отношений между Северной и Южной Кореей.

Комментарии

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practolog 01 января 2018 | 23:04

У Ына есть такая же возможность нанести удар и по нашей!

akademik_ugarov_56 01 января 2018 | 23:10

practolog:
Северная Корея наш стратегический друг.
И испепелять мы будем наших общих врагов.

nikitin43 01 января 2018 | 23:14

akademik_ugarov_56: и да почему ему не стать сменным кадыровым , путен таких уважает всей душой .

gonduras_on_kolyma 01 января 2018 | 23:35

// у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории //
Это примерно как Хутин заявит, что он в ночном ринге сможет нанести удар в любую точку Энтони Джошуа.

practolog 01 января 2018 | 23:28

akademik_ugarov_56: Да, врагов мы смогли нажить себе с 2014 года, вы правы. Только в каких целях для нашей страны, с какой выгодой мы теперь сможем использовать вражеские санкции?

ura_123 01 января 2018 | 23:37

akademik_ugarov_56: Испепелять... Воронежцам уже напрячься ?

soviet_spy 02 января 2018 | 00:19

ura_123: У твоих житомирцев больше шансов огрести...

thesonhuman 01 января 2018 | 23:45

akademik_ugarov_56: А вообще-то корейцы похожи на китайцев и японцев, которые выглядят более цивилизованными чем пакистанцы и индусы, обладающие также атомным оружием.

neyexo 02 января 2018 | 00:22

thesonhuman: заступлюсь за пакистанцев и индийцев - да, нам некоторое население даже расписываться не может, прикладывает палец, но голосуют не за тамошнего путина (кандидаты нашлись бы) - а за того, за кого хотят. Да, в Пакистане бывают перевороты, но через пару лет снова выборы. Наваза Шарифа свергали - он снова избирается премьером. Потом его снова гонят - уже через суд - и он тихо уходит!

thesonhuman 02 января 2018 | 00:24

thesonhuman: Корейцев нужно оставить в покое и никого они не тронут, на всемирную гегемонию они не тянут. Они более толковые чем китайцы, но им не повезло в современном мире, где правит пропагандный обман и затем сила.

soviet_spy 02 января 2018 | 00:17

Когда до Трампа дойдет, что КНДР не проводит испытания баллистических ракет, а просто никак не может попасть ракетой в Вашингтон?

nigelliri56 02 января 2018 | 02:01

akademik_ugarov_56: "...И испепелять мы будем наших общих врагов."

Лечиться не пробовал?

orlov_a_v 01 января 2018 | 23:41

practolog: опасаться надо тех кто уже применял ядерную бомбу. И значит уже готов применять ее постоянно.

cyema_cyem_ 02 января 2018 | 00:01

orlov_a_v: надоело ва дурак4ов читать. Вы же не полн6ые депбилы каке этот Ын , может даже и худые.
этот идиот трепется сидя в мокрых штанах, а вы слюни пускаете.
У него одна ракета, которая не может нести полезную нагрузку. Это раз.
США не нужно применять АО чтобы смести клрейскеую армию с лица земли.
По вооружениям она аналогична иракской (устарелая советская и российская техника), которую США снесли за 2 недели. При потерях в пару десятков человек.
Аналогично будет и с Ыном. Корейцы его сами поймают и повесят, как иракцы Саддама повесили.

drgonish 02 января 2018 | 00:31

cyema_cyem_:
[У него одна ракета, которая не может нести полезную нагрузку. ]

Это вам лично Ын рассказал, или он вам передал ТТХ своих ракет?

practolog 02 января 2018 | 00:03

orlov_a_v: Это и значит, что уже достаточно членов ядерного клуба.

rico76 01 января 2018 | 23:42

practolog: Коллега, а ваша это какая?

practolog 02 января 2018 | 00:00

rico76: Наша это территория Пензенской больницы, где ваш покорный слуга работает врачом-проктологом на благо отечества!

rico76 02 января 2018 | 00:20

practolog: practolog: Извините за вопрос, просто тут на сайте так много хохлоботов развелось, просто хотел прояснить. Теперь ясно....
А психиатр на благо отечества в Вашей больнице не работает?

glotov 01 января 2018 | 23:08

Имею возможность стереть с лица Земли Америку, но не имею желания... (Ын)

r88w556xl4 01 января 2018 | 23:25

glotov: Имеет возможность, потому и не сунутся, как в Ливию.

gonduras_on_kolyma 01 января 2018 | 23:43

r88w556xl4: // Имеет возможность, потому и не сунутся, как в Ливию. //
Глазастик, ты никогда не слышал выражение "съесть-то он съест, да кто ж ему даст"?
Теперь тебе, как великому ливийскому патриоту, задам вопрос:
неужто Каддафи черенок в зад задвинул пендос?
Сорри за каламбур.
И табакерки-шарфики ымператорам Московии тоже не чужеземцы пристраивали.
Впрочем, там среди ымператоров почти все чужеземцы были.
Уже дошло или ещё добавить?

drgonish 02 января 2018 | 01:27

gonduras_on_kolyma:
[Сорри за каламбур. ]

Выйди из запоя и повтори попытку

drgonish 02 января 2018 | 00:40

r88w556xl4:
{Имеет возможность, потому и не сунутся, как в Ливию.]

Ну, КНДР вторые в мире по объемам запасов редкоземельных металлов. По этому, как только экономика США начнет в них остро нуждаться, США спровоцируют КНДР на войну непременно. А учитывая, что США настойчиво дергают КНДР за хвост, возможно время пришло.

ostanovka 01 января 2018 | 23:12

Кимкина ракетка летит 900 км за 50 минут. Такие рекорды лучшие в мире ядерные силы показали аккурат в декабре 17-го. До Америки, до атлантического побережья, им лететь часов пять.
За это время русские спасители легко собьют ракетки Кима своими Руками, благо на самолётах они отлично натренировались. И будет Путин спаситель амер км и окончательный уничтожитель корейских террористов.
Мудро. Это называется, русские своих не бросают. Или не спасают.

drgonish 02 января 2018 | 01:30

Вы чего все в праздники накурились?

a_aleksandrov01_29 01 января 2018 | 23:18

==practolog 01 января 2018 | 23:04
У Ына есть такая же возможность нанести удар и по нашей! ==
++

Зачем повторяться?
Так и сказано было - УЖЕ:

"У тов. Ким Чен Ына - есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории".
Вашей - территории.

Славненько.

Очень надеюсь на то, что мерикосству удастся воплотить в жизнь мечты о "маленькой победоносной войне".
И обязательно - на мерикосской территории.

Для общего, тэскть,- развития.

edun1952 01 января 2018 | 23:19

Наконец сошлись два одиночества, благославленных Кириллом на Конец Света. Дурдом приобретает глобальный характер.

murad_manapov 01 января 2018 | 23:20

баржи с мазутом, вот всё что толстяку нужно.

sergoder172 01 января 2018 | 23:24

Вот "танкеры с нефтью" из России и показались в КНДР! Хорошо бы теперь, как в фильме "Торпедоносцы" говорил Родион Нахапетов: "Карать, карать, карать..."

askol2016 01 января 2018 | 23:31

Ядерная кнопка Пузыря запараллелена с кнопкой Недоимператора?

malorus_kiev133 01 января 2018 | 23:34

сша вооще говно, а не страна.
Да и не страна, а так, территория.
Так что, ничего страшного, если провалится.

gonduras_on_kolyma 01 января 2018 | 23:47

malorus_kiev133: Удило, ты уже баксы из матраца вынул и на фубли поменял?
Телефон свой, придуманный в США, как и его операционку - уже выбросил?
Если нет, то закатай свою ватную хлеборезку.

perestarok 02 января 2018 | 00:40

gonduras_on_kolyma: "Удило, ты уже баксы из матраца вынул и на фубли поменял?
Телефон свой, придуманный в США, как и его операционку - уже выбросил?
Если нет, то закатай свою ватную хлеборезку."

какой у вас неотразимый интеллект!

tks 01 января 2018 | 23:49

Интересно, скока баблосов Ын отвалил в оффшор Ролдугина за ракетные технологии?

edun1952 02 января 2018 | 00:03

Ыт твою так. Если человечество отдает свое существование в руки Путиных, Ы, Трампов. Надо что-то менять в консерватории.

salut__521 02 января 2018 | 00:04

Аккурат к олимпиаде недурно бы и покончить с самозванцем и его ядерным шантажом по уже отработанной израильской технологии против Хуссейна 81-го года...

fresh_breeze 02 января 2018 | 00:22

"Ким Чен Ын заявил, что у КНДР теперь есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории"
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Этого должно хватить, чтобы гарантировать КНДР защиту от нападения.

А вот у Ирана пока такой возможности нет. И смотрите, там уже тоже начались протесты, точь-в-точь как в Сирии шесть лет назад. "Персидская весна".

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