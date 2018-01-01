Угрозы поступают в адрес основательницы «Антивоенного комитета» Дианы Ретинской
Это началось после того, как она сообщила в социальной сети о нападении на активиста движения «Артподготовка» Владимира Иванютенко. На него напали неизвестные 27 декабря и нанесли ему множество ножевых ранений. Иванютенко сейчас находится в реанимации.
По словам ретинской, угрозы в соцсети поступали от человека с ником «Вика Никифирова» и фотографией лидера молодежного подразделения Национального освободительного движения Марии Катасоновой.
«Этот человек мне написал, что и меня ждет то же, что случилось с Иванютенко», — сказала Ретинская.
Комментарии7
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gregor 01 января 2018 | 23:11
Пути трус .
malanoff 02 января 2018 | 00:04
gregor: В России еще много тех , кто хочет войны , некоторым она несет заработок , а некоторым барыши. Первых жалко , вторых в Гаагу.
tks 01 января 2018 | 23:15
Штурмовики Путина.
edun1952 01 января 2018 | 23:43
Впереди еще шестилетка развитого ЧКизма. Всему разумному пора уходить в подполье и сушить сухари.
malanoff 02 января 2018 | 00:07
edun1952: Не согласен. Пусть они уходят в подполье и сушат сухари. События в Иране могут оказаться круче Майдана и повлиять на обстановку в других странах и в том числе на кавказские республики РФ.
neon999 02 января 2018 | 00:51
Путинские бандиты чтой-то активизировались.
Вряд ли из-за массовой народной поддержки своего фюрера.
koshkairina 02 января 2018 | 01:02
"Множество ножевых ранений" - это вам не "лихие девяностые", это путинская стабильность и законность(((