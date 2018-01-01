Угрозы поступают в адрес основательницы «Антивоенного комитета» Дианы Ретинской

Это началось после того, как она сообщила в социальной сети о нападении на активиста движения «Артподготовка» Владимира Иванютенко. На него напали неизвестные 27 декабря и нанесли ему множество ножевых ранений. Иванютенко сейчас находится в реанимации.

По словам ретинской, угрозы в соцсети поступали от человека с ником «Вика Никифирова» и фотографией лидера молодежного подразделения Национального освободительного движения Марии Катасоновой.

«Этот человек мне написал, что и меня ждет то же, что случилось с Иванютенко», — сказала Ретинская.