Мария Шарапова начала Новый Год с победы

Россиянка выиграла первый матч турнира в китайском Шэньчжене.

Матч первого круга на турнире WTA International в Шэньчжене длился всего час и 22 минуты. Именно столько времени понадобилось Марии Шараповой, чтобы взять верх над 59-й ракеткой мира Михаэлой Бузэрнэску из Румынии. Счет по сетам 6-3, 6-0 в пользу россиянке. Впрочем, это ведь только начало. До финала еще четыре игры. Однако, можно поздравить Шарапову с удачным началом нового года. В прошлом он вернулся на корт, но выступала не слишком удачно. Мешали травмы. А между тем, в конце декабря в теннис вернулась главная конкурентка россиянки. Речь о Серене Уильям, у которой Шарапова не может выиграть уже десять лет. 30-го декабря американка уступила Елене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби. Ни у кого, однако, нет сомнений в том, что на Открытый чемпионат Австралии Серена квалифицируется и наберет к нему хорошую форму.

Во втором круге турнира в Шэньчжене Шарапова сыграет с американкой Элисон Риске.