Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, продал на аукционе поддельную ракетку
Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, продал на аукционе поддельную ракетку, выдав ее за ту, которой он играл на Уимблдоне в 1999 году, сообщает издание Бильд. По его данным, Беккер выручил за подделку 10 тысяч евро. Адвокат бывшего теннисиста настаивает на том, что ракетка подлинная. Осенью появилась информация, что у 50-летнего Беккера финансовые проблемы: он потерял состояние, вложившись в нигерийские нефтяные компании.
Комментарии3
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ze_danil 01 января 2018 | 15:07
Боря, 5-комнатная квартира в Мордовии до сих пор пустует
ну ты понял, да?
mr_vaxo_ 01 января 2018 | 15:15
ze_danil: Это называется "СУДЬБА СПОРТСМЕНА НА ЗАПАДЕ"
В России был бы в Думе, как Валуев, и жил бы припеваючи.
sevzap 01 января 2018 | 15:16
Поступок в Беккера в стиле нашего национального лидера, дедушки Кабаева))