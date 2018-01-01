Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, продал на аукционе поддельную ракетку, выдав ее за ту, которой он играл на Уимблдоне в 1999 году, сообщает издание Бильд. По его данным, Беккер выручил за подделку 10 тысяч евро. Адвокат бывшего теннисиста настаивает на том, что ракетка подлинная. Осенью появилась информация, что у 50-летнего Беккера финансовые проблемы: он потерял состояние, вложившись в нигерийские нефтяные компании.