Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Турине, — сообщает агентство «Анса». Взрывная волна повредила четыре автомобиля. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на этой же улице еще 12 взрывных устройств. Начато расследование.