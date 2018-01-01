Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Турине
Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Турине, — сообщает агентство «Анса». Взрывная волна повредила четыре автомобиля. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на этой же улице еще 12 взрывных устройств. Начато расследование.
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