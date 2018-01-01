Сигнальная ракета привела к возгоранию в жилом доме в Чебоксарах в новогоднюю ночь
Из-за сильного задымления жильцов эвакуировали. Никто не пострадал. Предполагаемый виновник происшествия установлен, сообщили в полиции.
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Из-за сильного задымления жильцов эвакуировали. Никто не пострадал. Предполагаемый виновник происшествия установлен, сообщили в полиции.
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