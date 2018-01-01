Проезд по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией закрыт для всех видов транспорта, — сообщает управление МЧС по Северной Осетии. Решение принято в связи с ухудшением погоды. Ранее дорогу закрыли для большегрузного транспорта. Сообщалось о скоплении десятков грузовиков на границе.