Около 500 граждан России прошли новую процедуру обязательного контроля биометрических данных на границе с Украиной
Система официально начала свою работу с сегодняшнего дня.
Граждане России при пересечении украинской границы, как и жители еще около 70 стран «группы риска», не смогут использовать обычный загранпаспорт. Теперь – только биометрический: это также означает, что пограничники будут снимать у въезжающего россиянина отпечатки всех десяти пальцев и идентифицировать лицо. Информация, в том числе, будет проверяться по базам Интерпола. От биометрического контроля освобождены дети и круизные туристы. С начала суток такую процедуру контроля прошли около 500 россиян, а всего – уже более 2,5 тысяч человек, рассказали в Погранслужбе Украины. Замглавы ведомства в эфире телеканала «112.Украина» подчеркнул, что в целом иностранцы относятся к новым требованиям Киева спокойно.
Решение Совета национальной безопасности и обороны было утверждено президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2017 года.
Комментарии3
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orlov_a_v 01 января 2018 | 15:18
а как они их пускают они же воюют с ними?))) бандерштадт капитулирен?)))
sekretniy_fizik 01 января 2018 | 15:19
Эхо, а нельзя ли поподробнее, что это за 70 стран, которые представляют угрозу для залэжной? ( для граждан которых ввели процедуру биометрического контроля ). А то ведь нерабы-небратья вот уже четыре года орут, что типа "весьмирснами". А тут на тебе, 70 стран - угроза. Так что Эхо, ты того, "фильтруй базар". А то обидятся свидомые нерабы, приедут и спалят твою редакцию ( как телеканал "Интер" ). Ну или заблокируют, как NewsOne.
trans 01 января 2018 | 15:21
Проехать можно по обычному загранпаспорту как и раньше. Только при прохождении таможенного контроля делают электронные отпечатки пальцев. Кстати, такое давно уже во многих странах - Катаре, Кувейте, ОАЕ и др.