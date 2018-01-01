Около 500 граждан России прошли новую процедуру обязательного контроля биометрических данных на границе с Украиной

Система официально начала свою работу с сегодняшнего дня.

Граждане России при пересечении украинской границы, как и жители еще около 70 стран «группы риска», не смогут использовать обычный загранпаспорт. Теперь – только биометрический: это также означает, что пограничники будут снимать у въезжающего россиянина отпечатки всех десяти пальцев и идентифицировать лицо. Информация, в том числе, будет проверяться по базам Интерпола. От биометрического контроля освобождены дети и круизные туристы. С начала суток такую процедуру контроля прошли около 500 россиян, а всего – уже более 2,5 тысяч человек, рассказали в Погранслужбе Украины. Замглавы ведомства в эфире телеканала «112.Украина» подчеркнул, что в целом иностранцы относятся к новым требованиям Киева спокойно.

Решение Совета национальной безопасности и обороны было утверждено президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2017 года.