Российская армия с сегодняшнего дня уменьшилась почти на 300 человек

Такое решение ранее принял президент Путин.

Численность вооружённых сил сократилась ненамного. Речь идёт не о кадровых военных, а гражданском персонале Минобороны, который выполняет вспомогательные функции. И составляет 40 процентов от основного состава армии, отмечает агентство ТАСС. Это повара, водители, психологи, медики. Их штат сократится на 293 человека. Количество военных в армейских рядах останется прежним — немногим больше миллиона. Всего же по новому указу президента и верховного главнокомандующего Путина численность вооружённых сил теперь приближается к миллиону 903м тысячам. Глава страны подписал документ в середине ноября, отменив в том числе прошлогодний мартовский указ, который впервые с 2005 года увеличивал численность вооружённых сил. Также начал действовать другой указ Владимира Путина, согласно ему более чем на 10 тысяч сокращается число штатных сотрудников МВД. И теперь достигает почти 895ти тысяч человек.

В России сегодня вступает в силу ряд изменений в законы и нормы, которые касаются социальной, налоговой и бюджетной сферы.