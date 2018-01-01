Российская армия с сегодняшнего дня уменьшилась почти на 300 человек
Такое решение ранее принял президент Путин.
Численность вооружённых сил сократилась ненамного. Речь идёт не о кадровых военных, а гражданском персонале Минобороны, который выполняет вспомогательные функции. И составляет 40 процентов от основного состава армии, отмечает агентство ТАСС. Это повара, водители, психологи, медики. Их штат сократится на 293 человека. Количество военных в армейских рядах останется прежним — немногим больше миллиона. Всего же по новому указу президента и верховного главнокомандующего Путина численность вооружённых сил теперь приближается к миллиону 903м тысячам. Глава страны подписал документ в середине ноября, отменив в том числе прошлогодний мартовский указ, который впервые с 2005 года увеличивал численность вооружённых сил. Также начал действовать другой указ Владимира Путина, согласно ему более чем на 10 тысяч сокращается число штатных сотрудников МВД. И теперь достигает почти 895ти тысяч человек.
В России сегодня вступает в силу ряд изменений в законы и нормы, которые касаются социальной, налоговой и бюджетной сферы.
Комментарии22
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post_v 01 января 2018 | 15:04
российская армия и так была в 4 раза меньше полиции и Росгвардии.
Будет еще меньше - а смысл?
Избирательные участки будет зачищать вовсе не армия....
danko_wbane 01 января 2018 | 15:05
post_v: это правильно!!!
bozman_xl 01 января 2018 | 15:09
Зачем триста? Достаточно всего троих - Верховного, министра обороны, нач.генштаба. И польза и экономия бюджета.
danko_wbane 01 января 2018 | 15:11
bozman_xl: вешайся.
mr_vaxo_ 01 января 2018 | 15:23
danko_wbane: Это колоссальное сокращение штатов армии почти на 300 человек, в том числе и 10-ти поваров, показывает колоссальное миролюбие России. Ведь в армии осталось всего 1900 тысяч человек.
danko_wbane 01 января 2018 | 15:24
mr_vaxo_: стреляйся.
krokodiliys 01 января 2018 | 15:18
post_v: Ровняйсь. Смирно. ТРИ (до дыр) !!!
Краткое описание нашей армии.
А фотка понравилась, отобрали швабры, метелки, всучили по автомату, и сказали;
"Орлы! Изобразите что нибудь этакое, и "орлы" с изумленными лицами мечутся в разные стороны, что бы решительно внушить хоть кому нибудь страх.
mr_vaxo_ 01 января 2018 | 15:19
post_v: Ну что за ерунду вы написавли.
Как вы на эту чушь повелись?
Сокращают не 293 тысячи, сокращают 293 человека.
Сколько это будет от 1,9 миллиона человек?
practolog 01 января 2018 | 15:05
В Сирии на 300 человек и за неделю может уменьшиться без всякого приказа главнокомандующего.
lapuh 01 января 2018 | 15:06
А как с численностью теплых туалетов в больницах?
poster69 01 января 2018 | 15:07
Теряем обороноспособность... Не дальновидно!)))))
sim202_ 01 января 2018 | 15:07
На каждого солдата - по одному управленцу...
ТакЪ ПобедимЪ !!!
zztop1960 01 января 2018 | 15:07
Из двух миллионов ? 300 сократили ? Тотальное разоружение
sim202_ 01 января 2018 | 15:22
zztop1960: Мы - за мир!
mikhail_spb_ 01 января 2018 | 15:09
Это "сокращение" является демонстрацией ложного снижения боеготовности нашей армии.
Агрессивный блок НАТО должен потерять бдительность, и вот тогда нацлидер нанесёт внезапный смертельный удар!
punyoshohlai 01 января 2018 | 15:13
mikhail_spb_: и вот тогда нацлидер нанесёт внезапный смертельный удар!
Кому?
"Детям мороженое, его бабе цветы! Смотри, не перепутай, Кутузов..." (с)
danko_wbane 01 января 2018 | 15:14
mikhail_spb_: юморной тролль.
practolog 01 января 2018 | 15:12
С другой стороны не плохо - лейтенанты получат персональные квартиры в элитных районах городов и наслаждайся жизнью или иди подрабатывать полицейским. У полицейских это хорошо получается - все на крутых иномарках при казалось бы зарплате, не предусматривающей таких возможностей.
papa38130 01 января 2018 | 15:15
смелое и трудное решение. главное не оголить фланги
oldcitizen 01 января 2018 | 15:17
Этим Путин доказал всему миру, что "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути".
ha12raz 01 января 2018 | 15:18
Кто же будет охранять и защищать Самовыдвиженца
nikmart001 01 января 2018 | 15:22
Эхо , вы уж как то смотрите, что сами пишете. В одну строку - численность армии чуть больше миллиона, и тут же пишете 1.9 миллиона. И тут же пишете , что половина из состава это гражданские лица. Как то тщательнее надо с цифрами.
А вообще то все спец службы, армия и полиция в России - это примерно 2% населения, что гораздо меньше численности чиновников, которых раза в два больше чем всех вышеперечисленных.