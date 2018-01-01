Резервный фонд России прекратил существование
Его с этого дня Минфин объединил с другим фондом — национального благосостояния.
Фонда, который появился 10 лет назад и был источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, больше нет. Это произошло на фоне разговоров последние пару лет о том, что Резервный фонд – его пополняли за счёт нефтегазовых доходов — непрерывно уменьшается. Так если в нём в феврале 15го года числилось больше 4х триллионов рублей, то месяц назад — меньше триллиона. Эксперты предрекали что Резервный фонд в скором времени будет исчерпан. Это грозит снижением зарплат. О намерении объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния – запаса, из которого государство платит пенсии, объявил полгода назад министр финансов Антон Силуанов. А в начале прошлого месяца чиновник признал: средства Резервного фонда России в этом году полностью закончатся. И теперь в ход пойдёт Фонд национального благосостояния, в котором осталось меньше 4х триллионов рублей. Только в этом году из него власти позаимствовали более 600 миллиардов, а в этом планируют изъять больше триллиона рублей. Эксперты прогнозируют: такими темпами и этот фонд власти могут исчерпать уже через три года.
Все дополнительные нефтегазовые доходы, за счёт которых формировался Резервный фонд, теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liberal_rodinu_predal 01 января 2018 | 14:38
Ну теперь-то рашка точно развалится. Осталось хохлам ещё года три протереть, и наконец-то заживут!
gardaratat 01 января 2018 | 14:49
liberal_rodinu_predal:
слава Богу от рашки подальше))
сожрите друг друга в Новом году).
mr_vaxo_ 01 января 2018 | 14:54
liberal_rodinu_predal: Ели-пили веселились ....
Пришла статистика, что во втором квартале.
Возрос прирост по темпам роста воровства.
С такой динамикой все то, что не украли,
То украдут, примерно, года через два...
Когда сопрут последний рублик эти жмоты,
Тогда исчезнет добровольно наша власть.
И все начальники уволятся с работы -
А нафиг власть, раз больше нечего украсть?
Т. Шаов
gennady_77 01 января 2018 | 15:03
liberal_rodinu_predal: какой по счету дефолт украины на первом канале? сколько зим отапливаются кизяком, скакая на месте, чтоб не замерзнуть всмерть?
sim202_ 01 января 2018 | 14:39
Денег нет...
Но вы там держитесь!
С Новым Годом и хорошего
вам настроения!!!
sirwalterscott 01 января 2018 | 14:41
хутин строит наш, отдельный мир, и как можно в нём существовать повернувшись .опой к мировой цивилизации?
prostovanya 01 января 2018 | 14:46
sirwalterscott: ...и членом к народу своей страны...?
nikitin43 01 января 2018 | 14:47
меньше воевать и гадости соседям делать нать .1985 год на подходе .
keg 01 января 2018 | 14:53
больше объединять будет нечего... 18 летние итоги воровства...
ostapbey 01 января 2018 | 14:57
Резервный фонд сувокупился с национальным благосостоянием?
А уж какой праздник будет при совокуплении Путина с могилой.
Володин не соврет за дешево.
Даже.
sim202_ 01 января 2018 | 14:57
///Резервный фонд России прекратил существование///
Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в этой истории...
midnightblues 01 января 2018 | 15:01
Вам обещали перемены-они таки есть у вас
apsisik34_ 01 января 2018 | 15:04
Примите поздравления !!!
gelont 01 января 2018 | 15:04
Не надо нам так длинно объяснять очевидное --- украдено все , что можно . Что будут воровать следующие 6 лет ? Во что упрется алчущий взгляд патриота ? Где замелькают проворные ручки нашей элиты ?
ha12raz 01 января 2018 | 15:06
Значит, оклады мунгосов будут сосать из ФНБ......пенсионеры будут сосать другое.
piter_ug 01 января 2018 | 15:08
//Фонд национального благосостояния.//
И тут соврали - фонд жулико-воровского расхищения.
alo0000 01 января 2018 | 15:15
Логично - резервы на случай непредвиденных обстоятельств больше не нужны в стране победившей стабильности. Народу осталось только благосостояние. По- государственному язвительно.