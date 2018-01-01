///Резервный фонд России прекратил существование///

Его с этого дня Минфин объединил с другим фондом — национального благосостояния.

Фонда, который появился 10 лет назад и был источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, больше нет. Это произошло на фоне разговоров последние пару лет о том, что Резервный фонд – его пополняли за счёт нефтегазовых доходов — непрерывно уменьшается. Так если в нём в феврале 15го года числилось больше 4х триллионов рублей, то месяц назад — меньше триллиона. Эксперты предрекали что Резервный фонд в скором времени будет исчерпан. Это грозит снижением зарплат. О намерении объединить Резервный фонд с Фондом национального благосостояния – запаса, из которого государство платит пенсии, объявил полгода назад министр финансов Антон Силуанов. А в начале прошлого месяца чиновник признал: средства Резервного фонда России в этом году полностью закончатся. И теперь в ход пойдёт Фонд национального благосостояния, в котором осталось меньше 4х триллионов рублей. Только в этом году из него власти позаимствовали более 600 миллиардов, а в этом планируют изъять больше триллиона рублей. Эксперты прогнозируют: такими темпами и этот фонд власти могут исчерпать уже через три года.

Все дополнительные нефтегазовые доходы, за счёт которых формировался Резервный фонд, теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния.