Единая геофизическая служба РАН зафиксировала сегодня утром два землетрясения в Ставропольском крае
Их магнитуда – 3,7 и 3,3. Жертв и разрушений нет, — сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
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Их магнитуда – 3,7 и 3,3. Жертв и разрушений нет, — сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
Комментарии1
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zloy_sok 01 января 2018 | 14:36
Вот что китайские петарды делают....