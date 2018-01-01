///С 1 января в России повышены акцизы на дизельное топливо и бензин///

Идея повышения косвенного налога принадлежит Минтрансу, который рассчитывал собрать около сорока миллиардов рублей для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининграде. Деньги также могут пойти на строительство трассы «Таврида», в Крыму, — отмечает РБК. Акцизы повысятся в этом году еще раз – с 1 июля.