С 1 января в России повышены акцизы на дизельное топливо и бензин
Идея повышения косвенного налога принадлежит Минтрансу, который рассчитывал собрать около сорока миллиардов рублей для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининграде. Деньги также могут пойти на строительство трассы «Таврида», в Крыму, — отмечает РБК. Акцизы повысятся в этом году еще раз – с 1 июля.
Комментарии12
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ura_123 01 января 2018 | 14:35
Ну вот теперь и каждого автолюбителя "замазали" с Тавридой...
Ну чё раиссяне,видать нужно скоро будет скинуться и на Роскосмос или ещё на что нибудь,смотря какому министерству придёт в голову подоить население.
ura_123 01 января 2018 | 14:37
ura_123: А самое прикольное что эти трассы сделают ПЛАТНЫМИ.
И никому ведь не скажешь- на мои деньги строили!
practolog 01 января 2018 | 14:55
ura_123: Конечно платными. А вы как думали: чеченец дал калым за невесту и нехай потом сама пасется на Тверской?!
tvitov66 01 января 2018 | 15:09
practolog: в Новый год с новыми акцизами, тарифами, сборами и поборами - #такпобедим
Пы Сы и ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте ещё поднять ценны за карате и втирание лечебных трав в задницы
practolog 01 января 2018 | 15:15
tvitov66: Эт уже сделано - с утра листок с новыми ценами на дверях канцелярской кнопкой приколол, а лишний раз шевельнуть пальцем на благо родины постараюсь!
sim202_ 01 января 2018 | 14:37
...деньги могут пойти туда, могут - сюда...
В итоге расеянов уже послали ТУДА.
С Новым Годом !!!
tvitov66 01 января 2018 | 15:12
sim202_: "Будущее российской экономики, как и экономик других стран мира, за развитием цифровой сферы и новых технологий". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин ... под цифровой сферой наш нацЛидер понимает поднятие тарифов, налогов, сборов, акцизов и пр. поборов #такпобедим
sim202_ 01 января 2018 | 14:51
///С 1 января в России повышены акцизы на дизельное топливо и бензин///
Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в этой истории...
practolog 01 января 2018 | 14:53
Все для фронтов, все для победы - помрем жешь под Москвой!
gelont 01 января 2018 | 14:59
С Новым Годом , тетя Хая ! У Минтранса "яма желудка" - никак не нажрется .
mystar 01 января 2018 | 15:17
Хотим мы того или нет но Россия встроена в международную экономическую структуру. Отсюда и цены. В Германии топливо стоит 1.21 и 1.37 евро и постоянно растет. В Норвегии 1.48 и 1.57 евро. Давайте поднимем железный занавес и начнем строить социализм. Цена на топливо будет несколько копеек.
aligarh 01 января 2018 | 15:19
Ну вот и славненько ...
Это минэкономики во главе с Путиным так борятся с инфляцией, что хвалятся об этом на каждом углу ,...
Дождались.
Ждем повышения цен на все товары и продовольствие в первую очередь.
Но инфляции не будет. Потому что зарплаты и пенсии поднимать никто не обещал, так что затяните пояса господа, теперь будете работать в два раза больше, но за те же деньги и миску доширака в сутки.