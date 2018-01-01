Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории

Глава государства сказал об этом в юбилейном выпуске программы «Время», которой сегодня исполнилось 50 лет. «Если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать – надо просто работать как следует» ,— сказал Путин. Он добавил, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя и признает, что свободного времени у него практически нет.