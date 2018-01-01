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14:31, 01 января 2018

Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории

Глава государства сказал об этом в юбилейном выпуске программы «Время», которой сегодня исполнилось 50 лет. «Если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать – надо просто работать как следует» ,— сказал Путин. Он добавил, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя и признает, что свободного времени у него практически нет.

Комментарии

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vaka257 01 января 2018 | 14:33

Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории
=================
Он себя в ней видит...И вообще Путин скромный малый...

sirwalterscott 01 января 2018 | 14:35

роль в истории у пути есть, такая же как и у луки, ына и прочих диктаторов.

vasilevich58 01 января 2018 | 14:56

Опять соврал!

tvitov66 01 января 2018 | 14:59

sirwalterscott: наш круче, из приличной страны за 18 лет превратил Россию в страну воров, врунов, лгунов и подменителей баночек с мочой - СТЫДНО! вот и "не думает"

tks 01 января 2018 | 14:59

sirwalterscott: Ну, Лукулл то в разы поумнее будет...

krokodiliys 01 января 2018 | 15:07

sirwalterscott: Главное памятник владимиру, мост кадырову, а роль в истории, дело десятое, надо "работать".

mikhail_spb_ 01 января 2018 | 14:33


Нацлидеру некогда думать о каких-то мелочах.
Он круглосуточно пашет на галере, всего себя до последней капли отдавая Родине и народу.

practolog 01 января 2018 | 14:50

Петр-1 тоже не думал, когда рубил окно в Европу. Про Сталина с Гитлером и разговора нету!

post_v 01 января 2018 | 15:12

practolog:
================

Петр I точно не думал - иначе зачем было прорубать окно там, где столетиями до него была удобная широкая дверь?

а на Путина не хватает только Станиславского и его "не верю!"

practolog 01 января 2018 | 15:17

post_v: Я бы не жил в стране, президенту которой не доверяю!

sensei54 01 января 2018 | 14:40

«Если начать об этом думать....»

Значит, думал.
"Мелкие мысли бывают у каждого, главное, не позволить им превратиться в мелкие поступки." (с)
Мелкие поступки видели, подтверждаем.

prostovanya 01 января 2018 | 14:41

Президент Путин уверяет... обещает... полагает... Короче - врет, как всегда.

asyrj 01 января 2018 | 14:42

жабры - холодная кровь - рыбьи глаза
извините за моветон

sim202_ 01 января 2018 | 14:42

///...надо просто работать...///
...хм...
У него целых 18 лет на это было...

nikitin43 01 января 2018 | 14:44

наработал беду россии говнюк.

dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:44

Можно было выразится и короче, но куда объективней с учетом текущих реалий.
Президент Путин уверяет, что не думает .

gelont 01 января 2018 | 14:47

Не хочет в одной коробке с Нероном , Калигулой и прочей троцкистско -- бухаринской сволочью оказаться . Хочется отдельную полку на складе политического хлама .

practolog 01 января 2018 | 14:47

Трамп целый день телевизор смотрит, наш книжки читает, а в странах все путем - трампец не просматривается!

rampa 01 января 2018 | 14:51

practolog: трампец точно у нас не просматривается

keg 01 января 2018 | 14:50

как же он задолбал...сидел бы на пенсии и книжки читал.

ostrov_ok 01 января 2018 | 14:51

"Вова знает, Вова пОжил, Вова х на все полОжил"(С)

duckduckgo 01 января 2018 | 14:52

Зря ты, Федя, для меня
Мой народ -- моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..

Утром мажу бутерброд --
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна --
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?

tks 01 января 2018 | 14:56

"Исторические" книги Проханова, Мединского и Дугина, наверное, читает?
Перепутал историю с истерией...

lapuh 01 января 2018 | 15:01

Да что там! Он об истории не думает,он её творит!

timwlad59 01 января 2018 | 15:05

Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории
--------------
Всё верно. Ищё Черчилль говаривал - ДЕМОКРАТИЯ ВСЕМУ ГОЛОВА.

practolog 01 января 2018 | 15:20

timwlad59: Ну вы и скажете тоже таким примером - как прямо иммигрант с Брайтона!

vvs7651 01 января 2018 | 15:05

Путин... добавил, что проводит свободное время за чтением исторических книг.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неужели Мединского читает?

practolog 01 января 2018 | 15:22

vvs7651: Путину уже своих книжек секретари да услужливые писатели понаписали, как когда то Брежневу - по выслуге лет стране наш президент уже подходит!

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