Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории
Глава государства сказал об этом в юбилейном выпуске программы «Время», которой сегодня исполнилось 50 лет. «Если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать – надо просто работать как следует» ,— сказал Путин. Он добавил, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя и признает, что свободного времени у него практически нет.
Комментарии28
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vaka257 01 января 2018 | 14:33
Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории
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Он себя в ней видит...И вообще Путин скромный малый...
sirwalterscott 01 января 2018 | 14:35
роль в истории у пути есть, такая же как и у луки, ына и прочих диктаторов.
vasilevich58 01 января 2018 | 14:56
Опять соврал!
tvitov66 01 января 2018 | 14:59
sirwalterscott: наш круче, из приличной страны за 18 лет превратил Россию в страну воров, врунов, лгунов и подменителей баночек с мочой - СТЫДНО! вот и "не думает"
tks 01 января 2018 | 14:59
sirwalterscott: Ну, Лукулл то в разы поумнее будет...
krokodiliys 01 января 2018 | 15:07
sirwalterscott: Главное памятник владимиру, мост кадырову, а роль в истории, дело десятое, надо "работать".
mikhail_spb_ 01 января 2018 | 14:33
Нацлидеру некогда думать о каких-то мелочах.
Он круглосуточно пашет на галере, всего себя до последней капли отдавая Родине и народу.
practolog 01 января 2018 | 14:50
Петр-1 тоже не думал, когда рубил окно в Европу. Про Сталина с Гитлером и разговора нету!
post_v 01 января 2018 | 15:12
practolog:
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Петр I точно не думал - иначе зачем было прорубать окно там, где столетиями до него была удобная широкая дверь?
а на Путина не хватает только Станиславского и его "не верю!"
practolog 01 января 2018 | 15:17
post_v: Я бы не жил в стране, президенту которой не доверяю!
sensei54 01 января 2018 | 14:40
«Если начать об этом думать....»
Значит, думал.
"Мелкие мысли бывают у каждого, главное, не позволить им превратиться в мелкие поступки." (с)
Мелкие поступки видели, подтверждаем.
prostovanya 01 января 2018 | 14:41
Президент Путин уверяет... обещает... полагает... Короче - врет, как всегда.
asyrj 01 января 2018 | 14:42
жабры - холодная кровь - рыбьи глаза
извините за моветон
sim202_ 01 января 2018 | 14:42
///...надо просто работать...///
...хм...
У него целых 18 лет на это было...
nikitin43 01 января 2018 | 14:44
наработал беду россии говнюк.
dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:44
Можно было выразится и короче, но куда объективней с учетом текущих реалий.
Президент Путин уверяет, что не думает .
gelont 01 января 2018 | 14:47
Не хочет в одной коробке с Нероном , Калигулой и прочей троцкистско -- бухаринской сволочью оказаться . Хочется отдельную полку на складе политического хлама .
practolog 01 января 2018 | 14:47
Трамп целый день телевизор смотрит, наш книжки читает, а в странах все путем - трампец не просматривается!
rampa 01 января 2018 | 14:51
practolog: трампец точно у нас не просматривается
keg 01 января 2018 | 14:50
как же он задолбал...сидел бы на пенсии и книжки читал.
ostrov_ok 01 января 2018 | 14:51
"Вова знает, Вова пОжил, Вова х на все полОжил"(С)
duckduckgo 01 января 2018 | 14:52
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ -- моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд --
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна --
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
tks 01 января 2018 | 14:56
"Исторические" книги Проханова, Мединского и Дугина, наверное, читает?
Перепутал историю с истерией...
lapuh 01 января 2018 | 15:01
Да что там! Он об истории не думает,он её творит!
timwlad59 01 января 2018 | 15:05
Президент Путин уверяет, что не думает о своей роли в истории
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Всё верно. Ищё Черчилль говаривал - ДЕМОКРАТИЯ ВСЕМУ ГОЛОВА.
practolog 01 января 2018 | 15:20
timwlad59: Ну вы и скажете тоже таким примером - как прямо иммигрант с Брайтона!
vvs7651 01 января 2018 | 15:05
Путин... добавил, что проводит свободное время за чтением исторических книг.
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Неужели Мединского читает?
practolog 01 января 2018 | 15:22
vvs7651: Путину уже своих книжек секретари да услужливые писатели понаписали, как когда то Брежневу - по выслуге лет стране наш президент уже подходит!