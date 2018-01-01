Около пятисот россиян прошли новую процедуру сбора биометрических данных
Около пятисот россиян прошли новую процедуру сбора биометрических данных, которая с этого года стала обязательной при пересечении украинской границы, сообщили в государственной пограничной службе Украины. по новым правилам, россияне, как и граждане других стран «группы риска», не смогут использовать обычный загранпаспорт – попасть на Украину можно будет только по биометрическому.
Комментарии11
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danko_wbane 01 января 2018 | 14:42
Надо тоже поприжать их.
rassvet_12 01 января 2018 | 14:47
danko_wbane: Всех гастарбайтеров хохлов уволить, они бестолковку Петро потом оторвут.
vasilevich58 01 января 2018 | 14:59
"новая процедура сбора биометрических данных"
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Эт что? Анализы что ли все сдавать надо?
Если нет, то почему не пишут, что просто надо иметь биометрический загранпаспорт?!
ze_danil 01 января 2018 | 14:58
danko_wbane: ога, включи погромче телевизер
danko_wbane 01 января 2018 | 15:01
ze_danil: вешайся.
pepetz 01 января 2018 | 14:45
"не смогут использовать обычный загранпаспорт"
В ФСБ типография целая там их клепает.
trans 01 января 2018 | 14:52
Проехать можно по обычному загранпаспорту как и раньше. Только при прохождении таможенного контроля делают электронные отпечатки пальцев. Кстати, такое давно уже во многих странах - Катаре, Кувейте, ОАЕ и др.
gelont 01 января 2018 | 14:55
Теперь попробуй , сходи за грибами ... Да и в " военторг " могут не пустить . Как дальше жить отставному полковнику ?
sekretniy_fizik 01 января 2018 | 15:03
Эхо, а нельзя ли поподробнее, что это за 70 стран, которые представляют угрозу для залэжной? ( для граждан которых ввели процедуру биометрического контроля ). А то ведь нерабы-небратья вот уже четыре года орут, что типа "весьмирснами". А тут на тебе, 70 стран - угроза. Так что Эхо, ты того, "фильтруй базар". А то обидятся свидомые нерабы, приедут и спалят твою редакцию ( как телеканал "Интер" ). Ну или заблокируют, как NewsOne.
bobiksdoh 01 января 2018 | 15:03
Какого хера высокодуховные граждане забыли в стране победившего фОшизма? А может это латентные фошызды, которые поехали праздновать днюху Степана Андреевича? По возвращению всех на Лубянку, а лучше сразу на Колыму.
antifashist_yashka 01 января 2018 | 15:08
Подумаешь, на границе с Украиной.. Для граждан нашей страны с 01.01.2018 биометрия и телемедицина - основа не только свобод и прав, но и основное условие получения услуг как банковских, так и медицинских. В цифровом конц.лагере у каждого жителя барака должен быть цифровой индивидуальный номер. Хороший Пу подарок сделал всем нам. После 18.03.18 всех погонят дальше в цифровую экосистему, внедряемую в нашей стране агентамивлияния из американской McKinsey. Стоп.