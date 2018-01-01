Около пятисот россиян прошли новую процедуру сбора биометрических данных, которая с этого года стала обязательной при пересечении украинской границы, сообщили в государственной пограничной службе Украины. по новым правилам, россияне, как и граждане других стран «группы риска», не смогут использовать обычный загранпаспорт – попасть на Украину можно будет только по биометрическому.