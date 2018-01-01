12 человек погибли в результате беспорядков в Иране, сообщает государственное телевидение. По данным официальных СМИ, протестующие пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы. Утверждается, что демонстранты были вооружены. Акции протеста начались на прошлой неделе. Иранцы недовольны ростом цен. Президент Ирана призвал сограждан к спокойствию.