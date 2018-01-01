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14:30, 01 января 2018

12 человек погибли в результате беспорядков в Иране

12 человек погибли в результате беспорядков в Иране, сообщает государственное телевидение. По данным официальных СМИ, протестующие пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы. Утверждается, что демонстранты были вооружены. Акции протеста начались на прошлой неделе. Иранцы недовольны ростом цен. Президент Ирана призвал сограждан к спокойствию.

Комментарии

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shicotus_live 01 января 2018 | 14:32

Очередная "цветная революция"?
Никак америкосы успокоиться не могут

gonduras_on_kolyma 01 января 2018 | 14:36

shicotus_live: kostia1971: Да, путриот, прикинь, в настоящем Иране до майдана уже дошло.
Очередь за Ираном православным.
А всё потому, что настоящий Иран откровенно быкует с соседями по региону, а заодно и с США и всем Западом.
Тебе это ничего не напоминает, православный иранец?
ЗЫ. Кстати, почему Эхо не анонсирует сегодняшнее оглашение фамилий героев катастрофы МН-17?

shicotus_live 01 января 2018 | 14:45

gonduras_on_kolyma: Ага! То есть ты не отрицаешь, что вся эта история придумана и сделана Штатами, а не "возмущенными народными массами"? Уже прогресс))
А теперь включай мозг, Вам Штаты тоже майдан организовали, и что, вы стали жить лучше?

meister_luvin 01 января 2018 | 14:50

shicotus_live:

12 человек - это официальные (то есть, официозные) данные. насколько надо в Иране умножать. чтобы получить более-менее правдивые сведения?

ze_danil 01 января 2018 | 14:51

shicotus_live: вата, кури классиков марксизьма-ленинизьма: никакое влияние из-вне не действует если нет внутренних причин

serhio_25__ 01 января 2018 | 15:04

gonduras_on_kolyma: ""Иранцы недовольны ростом цен."" - а украм норм, сидят и дякуют офшорам Параши, его липецкой фабрике в стране оккупанте, росту цен на все, резкому росту тарифов за ЖКХ.

dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:42

shicotus_live: Странные эти люди - цены растут ,а они нет ,чтобы терпеть и набираться духовность - берут и бунтуют.
Что с них взять - лишены лишней хромосомы (т.е. не имеют синдрома дауна) , не то ,что в рашке-говняшке(цитата) , где уже соотношение МРОТ/Прожиточный минимум ниже , даже Украинского почти в 2.5 раза ;) (0.91 , против 2.11 )

serhio_25__ 01 января 2018 | 15:07

dr_alfalcon: "": Странные эти люди - цены растут ,а они нет ,чтобы терпеть и набираться духовность - берут и бунтуют. "" - тоже считаешь странными укров, которые, как быдло молчат, когда у них цены и тарифы на ЖКХ растут.
""где уже соотношение МРОТ/Прожиточный минимум ниже , даже Украинского почти в 2.5 раза ;) (0.91 , против 2.11 ) "" - что же эти короли МРО и Украшки едут миллионами работать в Россию, а не наоборот? Может за СРЕДНЕЙ ЗП, которую реально показывает уровень жизни, а не МРОТом, который нужен только для расчетов различных отчислений и налогов?

dr_alfalcon 01 января 2018 | 15:19

serhio_25__:
У вас похоже методичка одна на всех. Беда.Печаль.
А может вы бЕндеровец засланный? Ну нельзя же в очередной раз наступать на одни и те же грабли.

/тоже считаешь странными укров, которые, как быдло молчат, когда у них цены и тарифы на ЖКХ растут. /

1) В Украине есть такое понятие как субсидии.
2) В Украине соотношение МРОТ/прожиточный минимум с 2012 до 2018 выросло более ,чем в 2 раза с 1.006 , до 2.11
Т.е. благодаря майдану который привел к деолигархиизации честно работающи

govnasch 01 января 2018 | 14:49

shicotus_live: А доказательства на уровне "Я так считаю!"❓⛲

leviathan_89 01 января 2018 | 14:35

Опять волнения в стране где сидят люди у власти по сто лет. И как всегда виноваты будут пиндосы. Ну у ваты и диктаторов всегда они виноваты.

govnasch 01 января 2018 | 14:51

leviathan_89:Дело не в сидении.Вот правил Шахиншах➖и всем было комфортно,и иранцам,и Штатам,и Советскому Союзу,и Израилю.⚓⛽

practolog 01 января 2018 | 14:44

Президентом довольны, а ценами нет. Во как надо! Хотя и у нас так.

(комментарий скрыт)

porvana_v_klochya 01 января 2018 | 15:14

Ну что же. пора янкелям начинать искать в Иране ОМП ( оружие массового поражения ). А потом там, глядишь, и светлая демократическая жизнь настанет. Как в Ираке и Ливии.

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