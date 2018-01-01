Более 70 автобусных маршрутов Москвы начали сегодня работать без турникетов

В «Мосгортрансе» надеются, что такая мера позволит в среднем сократить длительность поездки на 5 минут.

Турникеты на большинстве маршрутов убраны с автобусов особо большой вместимости – так называемых «гармошек». Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд уже внутри салона. Для этого власти планируют увеличить число валидаторов на таких автобусах, чтобы людям не пришлось проходить через весь салон. В основном турникеты убираются с полуэкспрессных и магистральных маршрутов, которые обеспечивают доступ к аэропортам или в центр. Но изменения также коснутся и популярных внутрирайонных и межрайонных направлений. В общей сложности турникеты будут сняты более чем с тысячи автобусов. При этом количество контроллеров на этих маршрутах будет увеличено. В столичном департаменте транспорта так хотят бороться с «зайцами», число которых, как предполагают в ведомстве, может вырасти.

Также без турникетов работают все новые трамваи «Витязь-М» на маршрутах севера и северо-запада Москвы.