Более 70 автобусных маршрутов Москвы начали сегодня работать без турникетов
В «Мосгортрансе» надеются, что такая мера позволит в среднем сократить длительность поездки на 5 минут.
Турникеты на большинстве маршрутов убраны с автобусов особо большой вместимости – так называемых «гармошек». Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд уже внутри салона. Для этого власти планируют увеличить число валидаторов на таких автобусах, чтобы людям не пришлось проходить через весь салон. В основном турникеты убираются с полуэкспрессных и магистральных маршрутов, которые обеспечивают доступ к аэропортам или в центр. Но изменения также коснутся и популярных внутрирайонных и межрайонных направлений. В общей сложности турникеты будут сняты более чем с тысячи автобусов. При этом количество контроллеров на этих маршрутах будет увеличено. В столичном департаменте транспорта так хотят бороться с «зайцами», число которых, как предполагают в ведомстве, может вырасти.
Также без турникетов работают все новые трамваи «Витязь-М» на маршрутах севера и северо-запада Москвы.
Комментарии5
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ostapbey 01 января 2018 | 14:14
Введение турникетов должно было уменьшить время но зайцы и так хотели без турникетов.
И что?
Даже..
nicar 01 января 2018 | 14:27
А почему снимают, зайцев стало меньше? Зачем было, вообще, вводить турникеты, если их теперь решено снимать и кто ответит за безолаберное использование затрат на установку турникетов? Бардак в городе с использованием средств!
vasilevich58 01 января 2018 | 14:43
Вводили для распила. Это ж было изначально ясно, что время посадки увеличится в часы "пик" в разы.
beltat 01 января 2018 | 14:32
Счастье-то какое! Турникеты стоило ставить хотя бы для того, чтобы через 10 лет начать убирать - это как в том анекдоте про ботинки 38 размера...
kvasoff 01 января 2018 | 14:38
beltat: турникеты не убирают,просто "кочергу" вниз опустили для свободного прохода. Сделали бы лучше как в Питере-совсем нет турникетов в наземном