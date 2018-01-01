Сборная КНДР примет участие в Олимпиаде в Пхенхчане

Об этом в новогоднем обращении объявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Статус северных корейцев на предстоящей Олимпиаде в последние месяцы был едва ли не главной спортивной загадкой. Происходило все примерно так. Сеул официально обращался к соседям с предложением отправить спортсменов на игры в Пхенчхан. Пхеньян, не путать его с олимпийской столицей, таинственно молчал. И тут Ким Чен Ын, прямо в Новогоднем обращении, объявил, что команда КНДР на Олимпиаду поедет. Одного слова нового гения чучхе тут, правда, маловато будет. В конце концов, чтобы выступить на Олимпиаде нужно еще пройти отбор к ней. И в данный момент даже МОК не может представить себе, сколько северных корейцев приедет на Игры. Тем более, что Зимние Олимпиады интересуют КНДР куда меньше Летних, откуда северокорейские борцы и тяжелоатлеты регулярно привозят медали. В последний раз представитель КНДР поднимался на Пьедестал Зимних Игр в 1992-м. Тогда конькобежка Хван Оксиль завоевала бронзу в шорт-трэке.

Предыдущие игры, проходившие в Южной Корее, КНДР бойкотировали. По официальной версии, на Олимпиаду 1988 года в Сеул северокорейцы не поехали из-за обиды их лидера на МОК.