Сборная КНДР примет участие в Олимпиаде в Пхенхчане
Об этом в новогоднем обращении объявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Статус северных корейцев на предстоящей Олимпиаде в последние месяцы был едва ли не главной спортивной загадкой. Происходило все примерно так. Сеул официально обращался к соседям с предложением отправить спортсменов на игры в Пхенчхан. Пхеньян, не путать его с олимпийской столицей, таинственно молчал. И тут Ким Чен Ын, прямо в Новогоднем обращении, объявил, что команда КНДР на Олимпиаду поедет. Одного слова нового гения чучхе тут, правда, маловато будет. В конце концов, чтобы выступить на Олимпиаде нужно еще пройти отбор к ней. И в данный момент даже МОК не может представить себе, сколько северных корейцев приедет на Игры. Тем более, что Зимние Олимпиады интересуют КНДР куда меньше Летних, откуда северокорейские борцы и тяжелоатлеты регулярно привозят медали. В последний раз представитель КНДР поднимался на Пьедестал Зимних Игр в 1992-м. Тогда конькобежка Хван Оксиль завоевала бронзу в шорт-трэке.
Предыдущие игры, проходившие в Южной Корее, КНДР бойкотировали. По официальной версии, на Олимпиаду 1988 года в Сеул северокорейцы не поехали из-за обиды их лидера на МОК.
Комментарии8
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sensei54 01 января 2018 | 14:15
В любом случае, купидончик что-то задумал.
post_v 01 января 2018 | 14:23
sensei54:
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они по телевидению КНДР покажут, что завоевали все золотые медали, а Россия иногда стояла рядом с ними на пьедестале...
sensei54 01 января 2018 | 14:32
post_v: Конечно не все, но первое место по медалям - точно. Здесь без вариантов.
Однако, и верить на слово всем этим японо-китайским корейцам нельзя ни в коем случае.
Хрен его знает, что у них на уме.
"Крапивой секлись, котлеты куда-то выносят… Может, побег готовят? Или ещё похуже." (с)
vasilevich58 01 января 2018 | 15:01
Интересно, какие сроки получат вернувшиеся без медалей?
vasilevich58 01 января 2018 | 15:04
Родственники олимпийцев естественно будут в заложниках. чтобы спортсмены не вздумали случайно затеряться среди своих южных соплеменников.
pukins_1 01 января 2018 | 14:36
post_v: Можно сделать проще: отправить всех российских спортсменов-корейцев на историческую родину (как так - не захотят? - есть резолюция ООН!) - а если им удастся что-то завоевать - трубить на каждом углу о роли России в становлении чемпионов. Получится, как в поговорке: и невинность соблюсти, и капитал приобрести...
rassvet_12 01 января 2018 | 14:28
sensei54: Пошлёт 2 дивизии биатлонистов, как вариант.
komandarm68 01 января 2018 | 14:24
Ким Чен Ын хо! ))
Почему они не должны ехать?