По меньшей мере 10 человек погибли в результате протестов в Иране

Участники антиправительственных выступлений требуют снижения цен на продукты и предметы первой необходимости. По данным телеканала «Аль-Арабия», в ночь на 1 января толпа демонстрантов пыталась прорваться к резиденции духовного лидера страны Али Хаменеи.

Белый дом поддержал протестующих в Иране. Иранский народ имеет право мирно выражать своё мнение, его голос должен быть слышан, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Иране в ночь на 28 декабря начались антиправительственные выступления. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией. По последним данным, погибли 2 человека. Иранские власти заблокировали доступ к популярным сервисам «Телеграм» и «Инстаграм».

Протесты в Иране носят не только экономический, но и политический характер. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала заведующая сектором Ирана института востоковедения РАН Нина Мамедова.

Она добавила, что выплаты субсидий сейчас продолжаются, но только людям с минимальным уровнем доходов.