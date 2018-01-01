По меньшей мере 10 человек погибли в результате протестов в Иране
Участники антиправительственных выступлений требуют снижения цен на продукты и предметы первой необходимости. По данным телеканала «Аль-Арабия», в ночь на 1 января толпа демонстрантов пыталась прорваться к резиденции духовного лидера страны Али Хаменеи.
Белый дом поддержал протестующих в Иране. Иранский народ имеет право мирно выражать своё мнение, его голос должен быть слышан, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В Иране в ночь на 28 декабря начались антиправительственные выступления. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией. По последним данным, погибли 2 человека. Иранские власти заблокировали доступ к популярным сервисам «Телеграм» и «Инстаграм».
Протесты в Иране носят не только экономический, но и политический характер. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала заведующая сектором Ирана института востоковедения РАН Нина Мамедова.
Она добавила, что выплаты субсидий сейчас продолжаются, но только людям с минимальным уровнем доходов.
Комментарии5
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odobryam_s 01 января 2018 | 14:16
Вот поэтому я и не хожу на всякие протесты! Это иранцев как собак нерезанных, а я-то один!
fiber_mesh 01 января 2018 | 14:23
Новые пакеты санкций Трампа действуют, он ещё осенью с трибуны ООН предупреждал Тегеран, что бы не ерепенились и остерегались народного гнева.
practolog 01 января 2018 | 14:33
odobryam_s: Разве вы не хотите, чтобы не было богатых?!
kostia1971 01 января 2018 | 14:29
Вот так и в России будет. Люди будут требовать снижения ценна улице,и это в богатейших нефтяных странах,вот до чего доводят всякие "лидеры нации" путин ,хаменеи, и прочие.
rassvet_12 01 января 2018 | 14:32
kostia1971: Ты на количество населения смотри, потом сравнивай! Саудитов и Иран, Россию с Норвегией.