С 1 января в России увеличен минимальны размер оплаты труда – почти до 9,5 тысяч рублей. Как говорят в Министерстве труда, это положительно скажется на зарплатах полутора миллионов россиян. Из которых почти 900 тысяч трудятся в бюджетных организациях. Ранее минимальный размер оплаты труда составлял 7 тысяч 800 рублей.