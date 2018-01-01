С 1 января в России увеличен минимальны размер оплаты труда
С 1 января в России увеличен минимальны размер оплаты труда – почти до 9,5 тысяч рублей. Как говорят в Министерстве труда, это положительно скажется на зарплатах полутора миллионов россиян. Из которых почти 900 тысяч трудятся в бюджетных организациях. Ранее минимальный размер оплаты труда составлял 7 тысяч 800 рублей.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 01 января 2018 | 14:14
Теперь ещё больше народонаселения заживёт более зажиточно!
В ответ благодарное народонаселение готовится поддержать пролонгацию любимого нацлидера!
barsuchok 01 января 2018 | 14:20
Теперь следом ждем роста цен, акцизов и тарифов, все как всегда, одной рукой даем, другой - отнимаем.
lenin3 01 января 2018 | 14:25
barsuchok: так акцизы с тарифами уже, а цены чуть попозже.
С Новым годом, дорогие россияне! Три раза пу-у-у...
odobryam_s 01 января 2018 | 14:26
mikhail_spb_: Как раз позавчера мне пришла платежка за "трешку" в Ростове. 9343 руб! Благо я не ориентируюсь на "минималку", благо, что лично у меня все пока что в поряде, я-т как раз не бедствую..... Но речь-то об общей ситуации в стране!
ura_123 01 января 2018 | 14:31
odobryam_s: Откуда такая цифра в "минимальную оплату труда" за трёшку???
odobryam_s 01 января 2018 | 14:39
ura_123: Хто его знат, так в бамаге прописано! Это не шутка, это реальный счет, который мне положили в ящик!
zztop1960 01 января 2018 | 14:32
mikhail_spb_: А МРОТ в Туркмении и Конго всё равно выше.
odobryam_s 01 января 2018 | 14:22
Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!
Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!"
М.Е. Салтыков-Щедрин.
ura_123 01 января 2018 | 14:29
Про подорожание бензина,а соответственно логистики и товаров этот самый министр ничего не говорил?
dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:36
Ну нифига себе. Вопль завести издал весь цивилизованный мир.
Это же ,что же получается, что теперь соотношение которое подразумевает обеспеченность обычного россиянина ( МРОТ / прожиточный минимум) равно аж 0.91.
Вот так встали с колен
Для сравнения в "нищей", судя по кисельТВ , Украине этот показатель равен 2.11
Т.е. БОЛЬШЕ почти В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА.
Вот это экономические успехи при диктатуре, не зря жители рашки-говняшки(цитата) жертвовали своими права ;)
Насчет забавных вопросов от ватопитеков сразу же оговорюсь ,что :
1) Вопрос не в курсе, а в том,что в Украине на 1700+ грн можно получить такую же потребительскую корзину ,как в рашке-говняшке(цитата) на 10 329 рублей.
Благодарите за это вашего бессменного кормчего ;)
gelont 01 января 2018 | 15:10
Возьмите эту надбавку и отнесите президенту , как откупные . Пусть уже с журавлями в путь . Или пешком .