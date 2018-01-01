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14:04, 01 января 2018

Запрет на анонимное использование мессенджеров вступает в силу с этого дня

С нового года все пользователи должны будут указывать свой номер телефона при регистрации в приложениях, позволяющих обмениваться сообщениями.

Согласно новым правилам использования мессенджеров, все их пользователи должны быть зарегистрированы. То есть аккаунт в таких сервисах должен быть привязан не к анонимному адресу электронной почты, а к конкретному номеру телефона. В свою очередь все паспортные данные владельцев сим-карты есть у операторов сотовой связи и могут быть затребованы для проверки правоохранительными органами.

Как сказал генеральный прокурор Юрий Чайка, обмениваться сообщениями смогут лишь идентифицированные пользователи. При этом не совсем понятно, как в таком случае будут поступать с гражданами без российской сим-карты, например с иностранцами. Кроме того, закон действует лишь в отношении организаций, зарегистрированных в качестве распространителя информации. Однако в этом списке до сих пор нет многих популярных мессенджеров, таких как Viber и WhatsApp.

За неисполнение нового закона нарушители могут быть оштрафованы. Физические лица – на сумму до пяти тысяч рублей, юридические – до одного миллиона.

Закон о запрете анонимности в мессенджерах сегодня вступает в силу. Новая норма не угрожает личной жизни граждан, сказал ТАСС советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко:

Избавление от анонимности в пользу приватности приведет к тому, что как минимум больше не будет таких историй, как историй с «Синим китом», когда искали бесконечное количество времени администраторов групп суицидальных и не могли их найти. Много разных неприятных историй, связанных со спамом и со звонками о взрывах, наверное, прекратят свое существование. Все будут переходить на режим приватности, когда человек имеет право на то, чтобы спрятать свое имя при необходимости за псевдонимом или еще как-то. Но при необходимости со стороны правоохранительных органов он будет, как бы скажем, предъявлен. То же самое, что во всех СМИ — когда идет цитирование каких-то анонимных источников при необходимости все-таки рассекречивается имя, если там возникают какие-то претензии правового характера".

Клименко подчеркнул, что закон не угрожает личной жизни граждан.

Комментарии

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mikhail_spb_ 01 января 2018 | 14:12


Ура!
Теперь карательным органам будет легче выявлять отщепенцев, недостаточно сильно любящих нацлидера!

arkadia_1 01 января 2018 | 14:24

Все порядочные люди оформляют свои Sim-card на бомжей или сотрудников ФСБ. /// Опять твоим карательным органам по губам поводили. Что-ж, судьба у них такая.

dx555 01 января 2018 | 14:55

mikhail_spb_:
Это прямое нарушение ст.17 Конституции РФ
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Наше право на защиту персональных данных нарушается. Только в отношении лиц, совершивших преступление допустимо применять этот запрет. Это введено в преддверии предстоящих выборов.
Под персональными данными можно понимать любую информацию, прямо или косвенно относящуюся к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных) – пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ. Примерами такой информации может быть фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место проживания и т. д.

serhio_25__ 01 января 2018 | 14:58

dx555: В каком месте тут про анонимность в мессенджеров?

serhio_25__ 01 января 2018 | 15:02

mikhail_spb_: ""Ура!
Теперь карательным органам будет легче выявлять отщепенцев, недостаточно сильно любящих нацлидера! "" - ммм, карательные органы же по айпи тебя вычислить не могут, ага.
Только на Украине сажают за порванные портреты Параши, а в России на Эхе и в секте Навального сидят отщепенцев сильно любящих нацлидера и что-то карательные органы их не хватают, наверное анонимность мешает это сделать.
Что у хомячков в голове вместо мозгов?

(комментарий скрыт)

gonduras_on_kolyma 01 января 2018 | 14:22

sg63: Слышь, мудератор, ты как всегда, обажался, но я тебе поясню фишку.
Речь идёт о формате типа блог, с вариациями плюс-минус.
Слышал про такое?
Именно по этой причине вайбер и вотсапп туда не вошли - в этих сервисах вести нечто вроде серьёзных блогов невозможно. Как и в аське и скайпе.
Уже дошло или ещё добавить?
ЗЫ. Тебе уже говорили, что кудряшки не есть продолжением мозговых извилин?

grossalex112017 01 января 2018 | 14:28

gonduras_on_kolyma: Этой йопти ходячей который год пишут - сделай лоботомию и живи спокойно ;)) Лоботомию может и сделали, но ни хрена не успокоилась эта срань Господня !!!

pepetz 01 января 2018 | 15:03

sg63:
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(комментарий скрыт)

grossalex112017 01 января 2018 | 14:36

А как это действует на фоне "Телеграмма" с его распределенной схемой хранения ключей ? А если у вас родной Blackberry - господин Клименко может долго искать ключики даже к простым смскам ;))

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