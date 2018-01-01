Запрет на анонимное использование мессенджеров вступает в силу с этого дня

С нового года все пользователи должны будут указывать свой номер телефона при регистрации в приложениях, позволяющих обмениваться сообщениями.

Согласно новым правилам использования мессенджеров, все их пользователи должны быть зарегистрированы. То есть аккаунт в таких сервисах должен быть привязан не к анонимному адресу электронной почты, а к конкретному номеру телефона. В свою очередь все паспортные данные владельцев сим-карты есть у операторов сотовой связи и могут быть затребованы для проверки правоохранительными органами.

Как сказал генеральный прокурор Юрий Чайка, обмениваться сообщениями смогут лишь идентифицированные пользователи. При этом не совсем понятно, как в таком случае будут поступать с гражданами без российской сим-карты, например с иностранцами. Кроме того, закон действует лишь в отношении организаций, зарегистрированных в качестве распространителя информации. Однако в этом списке до сих пор нет многих популярных мессенджеров, таких как Viber и WhatsApp.

За неисполнение нового закона нарушители могут быть оштрафованы. Физические лица – на сумму до пяти тысяч рублей, юридические – до одного миллиона.

Закон о запрете анонимности в мессенджерах сегодня вступает в силу. Новая норма не угрожает личной жизни граждан, сказал ТАСС советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко:

Избавление от анонимности в пользу приватности приведет к тому, что как минимум больше не будет таких историй, как историй с «Синим китом», когда искали бесконечное количество времени администраторов групп суицидальных и не могли их найти. Много разных неприятных историй, связанных со спамом и со звонками о взрывах, наверное, прекратят свое существование. Все будут переходить на режим приватности, когда человек имеет право на то, чтобы спрятать свое имя при необходимости за псевдонимом или еще как-то. Но при необходимости со стороны правоохранительных органов он будет, как бы скажем, предъявлен. То же самое, что во всех СМИ — когда идет цитирование каких-то анонимных источников при необходимости все-таки рассекречивается имя, если там возникают какие-то претензии правового характера".

Клименко подчеркнул, что закон не угрожает личной жизни граждан.