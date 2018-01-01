Десятки людей пострадали из-за фейерверков в новогоднюю ночь
Инциденты с пиротехникой были зафиксированы во многих крупных городах.
Только в столице за прошедшие сутки 23 человека поступили в больницы с травмами от петард. По словам источника «Интерфакса», состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы их жизни нет.
Во Владивостоке из-за пиротехники остался без электричества целый район – группа молодых людей запускала петарды прямо под линией электропередач, что и привело к инциденту. Неисправность удалось быстро устранить. В подмосковном Подольске накануне возник пожар на складе стройматериалов, который удалось ликвидировать только утром 1 января.
Кроме того, сообщается и о высокой активности так называемых «телефонных террористов». По словам источника ТАСС, более 50 объектов в 30 российских городах подверглись атаке злоумышленников. Во время проверок были эвакуированы около 14 тысяч человек.
По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в первый часы нового года в стране не произошло.
В Москве организованны специальные площадки для запуска фейерверков. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы московского Департамента региональной безопасности Елена Романова:
«Новый год — это праздник фейерверков и салютов. Те площадки, где организовываются фейерверки, входящие в план общегородских мероприятий, оборудованы с учетом всех требований безопасности, проверяются, согласовываются с различными службами: префектурами, полицией и МЧС. Всего в новогоднюю ночь в Москве будут работать 37 таких площадок во всех округах столицы. Кроме того, хочу сказать, что в Москве еще действует 76 площадок для самостоятельного запуска бытовых фейерверков. Их адреса можно уточнить в столичном Департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на портале информация размещена там, где можно запускать фейерверки самим».
Площадки для самостоятельного запуска фейерверков будут работать до 8 января.
Комментарии13
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ura_123 01 января 2018 | 14:06
Скакание на граблях ведь никто не отменял?
ajsenev 01 января 2018 | 14:24
Интересно, сколько еще должно пострадать людей, в том числе, увы, и детей, чтобы эти придурки потеряли интерес к совершенно идиотской забаве? Кстати, замечу, что в этом году петардистов и, соответственно, грохота было в разы меньше. Полагаю, однако, что связано это не с прозрением идиотов, а с резко упавшим достатком россиян. А ведь забава эта совсем не дешевая.
canary 01 января 2018 | 14:56
ajsenev: идет естественный отбор. не мешайте!
plidurok Андрей Филимонов 01 января 2018 | 14:20
Во-первых, в Казани, как и в Москве организованны специальные площадки для запуска фейерверков. Во-вторых, запускать пиротехнику вне этих площадок запрещено и предусмотрен штраф, однако граждане плюют на этит закон и канонада, в норвогоднюю ночь, раздается на каждой улице, у каждого дома.
g_e_e_p 01 января 2018 | 14:33
plidurok: Понимаете, идти куда то в специальное место запускать пиротехнику , это как секс по расписанию.
Хорошо у нас в деревне, никто не указывает.
practolog 01 января 2018 | 14:40
g_e_e_p: Вы правы - конечно же приятней, когда вышел во двор многоэтажек в любое время ночи и в любую ночь под настроение, и пали фейерверком, не обращая внимание на спящих соседей!
g_e_e_p 01 января 2018 | 14:59
practolog: в любое время ночи и в любую ночь под настроение,
Ну ващето речь идёт о Новогодней ночи.
practolog 01 января 2018 | 15:03
g_e_e_p: Нашей душе в любую ночь должно найтись место для праздника. Желательно под утро, когда все крепко спят и могут не услышать. Вот вы, любите девушкам серенады под окнами ночью петь?!
practolog 01 января 2018 | 14:29
И заметьте, это все на специально оборудованных для ожогов пиротехникой площадках.
malanoff 01 января 2018 | 14:31
В Новогоднюю ночь в Москве казалось , что огромное количество народа вышло на улицу палило из петард с огромным ожесточением как бы в отместку за то , что эта власть их не слышит.
ladyirina 01 января 2018 | 14:43
Для больных людей, детей и стариков ночь под Новый год не праздник, а страдание: при таком грохоте спать невозможно. Наш обычай встречи Нового года вообще варварский: все начинают напиваться и объедаться с 11-12 часов ночи и чуть ли не до утра. На этот раз грохот окончился раньше: около 3-х часов. Думаю, что из-за погоды - в Питере +1, сплошные хляби.
zojtch 01 января 2018 | 14:44
Давно надо запретить продажу пиротехники, я считаю. Каждый Новый год как война. Страшно выйти на улицу в это время, везде долбануть может. Раз не умеют пользоваться и вести себя нормально, так нефиг дебилам и продавать эти петарды. Если б они сами калечились и черт бы с ними, так еще и других людей могут изувечить
bindigo 01 января 2018 | 15:03
Самая дебильная развлекуха которая только может быть...Уступает лишь ежегодному вырубанию миллионов молодых елочек на патеху болванам....Мало того что шумом вводится в подчас смертельный стресс огромное количество птиц и животных...так еще и засирается всякой химией и без того загаженная окружающая среда...