Десятки людей пострадали из-за фейерверков в новогоднюю ночь

Инциденты с пиротехникой были зафиксированы во многих крупных городах.

Только в столице за прошедшие сутки 23 человека поступили в больницы с травмами от петард. По словам источника «Интерфакса», состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Во Владивостоке из-за пиротехники остался без электричества целый район – группа молодых людей запускала петарды прямо под линией электропередач, что и привело к инциденту. Неисправность удалось быстро устранить. В подмосковном Подольске накануне возник пожар на складе стройматериалов, который удалось ликвидировать только утром 1 января.

Кроме того, сообщается и о высокой активности так называемых «телефонных террористов». По словам источника ТАСС, более 50 объектов в 30 российских городах подверглись атаке злоумышленников. Во время проверок были эвакуированы около 14 тысяч человек.

По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в первый часы нового года в стране не произошло.

В Москве организованны специальные площадки для запуска фейерверков. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы московского Департамента региональной безопасности Елена Романова:

«Новый год — это праздник фейерверков и салютов. Те площадки, где организовываются фейерверки, входящие в план общегородских мероприятий, оборудованы с учетом всех требований безопасности, проверяются, согласовываются с различными службами: префектурами, полицией и МЧС. Всего в новогоднюю ночь в Москве будут работать 37 таких площадок во всех округах столицы. Кроме того, хочу сказать, что в Москве еще действует 76 площадок для самостоятельного запуска бытовых фейерверков. Их адреса можно уточнить в столичном Департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на портале информация размещена там, где можно запускать фейерверки самим».

Площадки для самостоятельного запуска фейерверков будут работать до 8 января.