Штатная численность вооружённых сил России уменьшилась почти на 300 человек
Указ подписан президентом Путиным в середине ноября и вступил в силу сегодня. Штатная численность армии устанавливается в количестве 1 902 758 единиц, отмечается в указе.
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Указ подписан президентом Путиным в середине ноября и вступил в силу сегодня. Штатная численность армии устанавливается в количестве 1 902 758 единиц, отмечается в указе.
Комментарии24
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bor1953 01 января 2018 | 13:39
...м-да сократили синекуры..???
krokodiliys 01 января 2018 | 14:11
bor1953: Ровняйсь. Смирно. ТРИ ( до дыр) !!!
Наша "армия" в трех словах.
sirwalterscott 01 января 2018 | 14:55
......уменьшилась.....
так всё равно всё вагнеры да зеленные человечки, которые вне статистики, всё решают
krokodiliys 01 января 2018 | 14:15
bor1953: Боевые дроны - бомбардировщики стелс,это херня...
Ведь у нас есть тупые киборги - уборщики казарм.
mikhail_spb_ 01 января 2018 | 13:41
Каждый россиянин должен стать боевой единицей нацлидера и смело идти в последний бой, когда "дядя вова позовёт".
rassvet_12 01 января 2018 | 13:45
mikhail_spb_: Чего в АТО не идёшь? Дядя Петро зовёт, а вы в Россию сбегаете.
sergeev67 01 января 2018 | 13:54
Ну правильно. А фули толку с этой численности, если в Сирию и на Донбасс их посылать ссыкотно? На крайняк перевести их в контрактники.
dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:25
rassvet_12: /а вы в Россию сбегаете. /
А тем временем в реальном мире, все больше интеллигенции рашки-говняшки(Цитата) уезжают если и не в ЕС с США, то хотя бы в Украину.
Вот только несколько из тысяч фамилий.
1)Михаил Савва, правозащитник, 52 года, Краснодар — Киев
2) Юлия Архипова, правозащитник, 23 года, Москва — Киев
3) Ирина Сергеева, программист, 36 лет, Краснодар — Николаев
4) Александр А., историк, 38 лет, Москва — Киев
5) Екатерина Макаревич, журналист, 33 года, Москва — Киев
Я могу продолжать этот список и дальше, но количество символов в посте увы лимитировано ;)
Так ,что вас аки нашкодившего кутенка натыкали носиком да в ваши же фейки-какашечки. Хи-хи-хи
dx555 01 января 2018 | 13:52
mikhail_spb_:
За эту власть лишиться жизни, да никогда.
Бездарных бар бездарна власть,
Бездарна – вся, не горсть, не часть,
Бездарна сплошь, без оговорок, –
Мозгов бездарен барский морок,
Бездарна память их подкорок,
Бездарна барская свобода
От государства и народа, –
Такой большой величины
Свобода барства от страны,
Так велика бездарность барства
И бардов барского бунтарства!
Бездарна власть бездарных бар,
Их новизна – гнилой товар,
Их крутизна – холуйской масти,
Их принадлежность к высшей касте,
Такой свободы барской – море,
Свободны баре – вор на воре
Свободы барской, где ошпарен
Дождём бабла бездарный барин,
Который сдал страну по чекам
Бездарным "общечеловекам", –
И хлынул русофобский пар
Из чёрных дыр бездарных бар!
Бездарна барская надменность,
Их барской спеси откровенность,
Их барские мордасы скотства
С гримасой барской превосходства,
Их русофобская свобода –
От ненавистного народа,
Равна которому страна:
А без народа – кто? – она..
У барства нету государства,
Так велика бездарность барства
И бардов барского бунтарства,–
Такой большой величины
Свобода барства от страны !
vilingrad 01 января 2018 | 13:43
300- в 200?
gena462 01 января 2018 | 13:44
Это стёб? Из 2 млн. сократилось на 300 человек...
anberg 01 января 2018 | 13:45
Прокладки, вам уже раздали методички, в которых рассказано - почему сокращение военных расходов также плохо, как и увеличение?.. :)))
rassvet_12 01 января 2018 | 13:48
anberg: Пока нет единой позиции, госдеп опаздывает, работники с бодуна. Прокладки несут всякую чушь в разнобой.
mr_vaxo_ 01 января 2018 | 14:12
rassvet_12: Только идиот может считать это сокращением.
Так что продолжайте изображать идиотов, вам это нетрудно.В силу близости интеллекта.
Идиот выше сумел увидеть сокращение военных расходов, там где происходит увеличение.
Сократили 300 человек при численности армии 1 миллион 900 тысяч.
Вам это трудно понять, но это вообще не ощутимо для военных расходов.
А вот кредит в 1,5 миллиарда долларов Турции на закупку С-400 это очень даже ощутимо.
dr_alfalcon 01 января 2018 | 14:29
anberg: rassvet_12: 300 человек из 1 903 058 это аж на 0.015% . СУрьезное сокращение #ЧётоРжу.
npopekmop 01 января 2018 | 13:46
Не нацлидер, а нацпредатель - эта сволочь! Так подорвать мощь армии!!!
ha12raz 01 января 2018 | 13:46
300 не спартанцев, а дармоедов отвалилось......с пенсиями, пособиями и сытыми рожами
.2 миллиона дармоедов осталось.......с сытыми рожами.
vaka257 01 января 2018 | 13:48
Вот,если бы сократили 300 генералов ,то тогда это было бы действительно сокращение. И сокращение уменьшило бы нагрузку на бюджет...
ramus 01 января 2018 | 13:54
Пустышка.
kruzalova 01 января 2018 | 13:54
перешли к Вагнеру?
alo0000 01 января 2018 | 13:55
На 300 человек или 300 генеральских геройских дач с челядью?
amderma 01 января 2018 | 14:05
Можно вопрос от обывателя?...спасибо,....зачем ядерной державе, в мирное время иметь штатную армию почти 2 млн...и это , как я понимаю не считая вольно наемных гражданских- поваров, мед.санчасть, бухгалтера в мелких в\ч, нач. котельных и операторов дизельных и котельных...и т.п.
Это что бы сохранить побольше генеральских и полковничьих должностей??? что бы иметь возможность, встать на 3-6 мес на должность полковника...и получив звезды и папаху, вернуться на капитанскую должность...освободив должность полковника для следующего претендента на звезды и папаху... Не удивлюсь, если паркетных полковников и генералов... из Арбатского военного округа больше чем ...на сегодня больше чем солдат срочной службы.... может оставить поменьше но реальных мужиков , чем лизоблюдов...и полковников пресс-секретарей ?
ostapbey 01 января 2018 | 14:18
Внешняя функция плавно перерасла во внутреннюю..
На тех же триста тыщ.
По закону Ломоносова.
Даже.
duni 01 января 2018 | 14:18
Ну сократили. Зато у нас! Полиции больше! Гвардии больше! Ну боимся своего населения больше...