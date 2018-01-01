3 человека спасены во время тушения пожара в жилом доме в Москве по адресу Плавский проезд, дом 4, сообщает РИА. Как уточнили в МЧС, возгорание на площади 8 квадратных метров произошло на 8-м этаже. Пожар ликвидирован около 10 часов утра, информации о пострадавших нет.