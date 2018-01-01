Полиция Берлина фиксирует во время празднования Нового года жалобы на сексуальные домогательства.
В «Твиттере» правоохранителей германской столицы отмечается, что подозреваемые уже задержаны. Ни число пострадавших, ни то, на какие именно действия они жаловались, не уточняется. В этом году в Берлине впервые созданы специальные зоны безопасности для женщин. У Бранденбургских ворот установлены палатки, в которых дежурят представители органов безопасности.
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