Полиция Берлина фиксирует во время празднования Нового года жалобы на сексуальные домогательства.

В «Твиттере» правоохранителей германской столицы отмечается, что подозреваемые уже задержаны. Ни число пострадавших, ни то, на какие именно действия они жаловались, не уточняется. В этом году в Берлине впервые созданы специальные зоны безопасности для женщин. У Бранденбургских ворот установлены палатки, в которых дежурят представители органов безопасности.