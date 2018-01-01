Пожар уничтожил до полутора тыс. автомобилей на парковке в Ливерпуле.
Все произошло неподалеку от концертно-развлекательного комплекса «Эхо арена». Как передает Би-би-си, в связи с пожаром было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. 12 пожарных расчетов до сих пор пытаются справиться с огнем.
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practolog 01 января 2018 | 03:17
А сколько машин вокруг Эха Москвы обычно стоит? Но так, если не дай бог...