Пожар уничтожил до полутора тыс. автомобилей на парковке в Ливерпуле.

Все произошло неподалеку от концертно-развлекательного комплекса «Эхо арена». Как передает Би-би-си, в связи с пожаром было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. 12 пожарных расчетов до сих пор пытаются справиться с огнем.