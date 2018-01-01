В Коста-Рике разбился небольшой самолет.
Как сообщают местные СМИ, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет упал на территории лесного массива на западе страны и загорелся. Жертвами стали 10 пассажиров и два пилота.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как сообщают местные СМИ, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет упал на территории лесного массива на западе страны и загорелся. Жертвами стали 10 пассажиров и два пилота.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт