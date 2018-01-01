С сегодняшнего дня водится уголовная ответственность за киберпреступления в критической инфраструктуре.
Теперь за создание компьютерных программ для атак на нее грозит до 10 лет лишения свободы.
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Теперь за создание компьютерных программ для атак на нее грозит до 10 лет лишения свободы.
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