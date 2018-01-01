В России на 4% увеличивается денежное содержания военных.
Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы: с 1 января этого года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года — каждый раз на 4%.
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Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы: с 1 января этого года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года — каждый раз на 4%.
Комментарии1
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aleksandr39 01 января 2018 | 03:21
Так что ,теперь опять увеличиваются тарифы ЖКХ и повышаются цены на бензин и продукты для народа России ???