Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не зафиксировано.
Об этом дежурные смены доложили на селекторном совещании главе МЧС Владимиру Пучкову. Он по традиции встречает Новый год в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС до 10 января переведены в режим повышенной готовности.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт