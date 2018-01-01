Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не зафиксировано.

Об этом дежурные смены доложили на селекторном совещании главе МЧС Владимиру Пучкову. Он по традиции встречает Новый год в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС до 10 января переведены в режим повышенной готовности.