Дональд Трамп поздравил всех американцев с наступающим Новым годом.
Он придет на восточное побережье, когда в Москве будет 08:00. У себя в Твиттере президент США
пожелал всего наилучшего либеральным изданиям и телекомпаниям, которые он называет
«лживыми СМИ». «2018-й год будет прекрасным годом для Америки!» — написал хозяин Белого дома.
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