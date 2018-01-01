Дональд Трамп поздравил всех американцев с  наступающим Новым годом.

Он придет на восточное побережье, когда в Москве будет 08:00. У себя в Твиттере президент США

пожелал всего наилучшего либеральным изданиям и телекомпаниям, которые он называет

«лживыми СМИ». «2018-й год будет прекрасным годом для Америки!» — написал хозяин Белого дома.