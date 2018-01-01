Иностранцы отныне могут оформить электронную визу на Камчатку и Сахалин.
Как сообщает Минвостокразвития, эти два региона стали следующими после Владивостока, предоставляющими такую услугу гостям из-за рубежа.
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Как сообщает Минвостокразвития, эти два региона стали следующими после Владивостока, предоставляющими такую услугу гостям из-за рубежа.
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