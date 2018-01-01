В России введен запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Речь идет о продукции с содержанием спирта менее 15% и содержащей тонизирующие вещества. Перечень таких веществ будет устанавливаться правительством.
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Речь идет о продукции с содержанием спирта менее 15% и содержащей тонизирующие вещества. Перечень таких веществ будет устанавливаться правительством.
Комментарии2
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practolog 01 января 2018 | 02:25
Правильно, поддерживаю одной рукой (вторая обычно занята), пусть народ не ленится, а сам бродяжит паленку с вареньем и газировкой на свой вкус!
gazer59 01 января 2018 | 02:38
Правительство на другой планете живет. .......... Родной .