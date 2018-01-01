Банки ВТБ и ВТБ 24 объединились в одну кредитную организацию под брендом ВТБ.
Отделения ВТБ 24 будут работать в прежних офисах и в привычном режиме под новым логотипом.
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Отделения ВТБ 24 будут работать в прежних офисах и в привычном режиме под новым логотипом.
Комментарии1
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tks 01 января 2018 | 02:33
Ты не "бэ", а я не "мэ",
Вот Тебе Блин, вэтэбээээ ))))