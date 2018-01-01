Житель Новосибирска четвертые сутки сидит на башенном кране, требуя выплаты долгов по зарплате.

Как сообщает «МБХ Медиа», новосибирец забрался на 90-метровый кран утром 28 декабря. Он добивается выплаты 140 тысяч рублей, которые, как он утверждает, ему должен работодатель. Накануне на кране отключили энергоснабжение. Когда за мужчиной приехали спасатели, он спускаться отказался.