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02:06, 01 января 2018

Житель Новосибирска четвертые сутки сидит на башенном кране, требуя выплаты долгов по зарплате.

Как сообщает «МБХ Медиа», новосибирец забрался на 90-метровый кран утром 28 декабря. Он добивается выплаты 140 тысяч рублей, которые, как он утверждает, ему должен работодатель. Накануне на кране отключили энергоснабжение. Когда за мужчиной приехали спасатели, он спускаться отказался.

Комментарии

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practolog 01 января 2018 | 02:19

Бунтарь, я подвязал вам бутылку шампанского к крюку. Вира!

gordy 01 января 2018 | 02:37

Дурацкое дело - нехитрое?

tks 01 января 2018 | 02:42

Надо было ему новогоднее телеобращение Путэна ретранслировть, может быть, тогда и слез бы...

caries 01 января 2018 | 02:51


Когда умолкнут все песни
Кристины Орбакайте...
в терпком воздухе вскрикнет
упавший из кабинки крановщик.

wsempivet 01 января 2018 | 03:00

Так он сидит там и требует! При этом кричит - ТОЛЬКО ПУТИН НАС СПАСЁТ! У меня например...много таких знакомых!

wrongway1 01 января 2018 | 03:11

wsempivet:
рабы ---как много в этом звуке .....Для сердца русского слилось! / Как много в нем отозвалось!

navsegda 01 января 2018 | 03:08

До чего Трамп довёл российских крановщиков , ужос

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