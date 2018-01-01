Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сбежал из здания суда В Петербурге.
Об этом у себя в ФБ сообщает правозащитник Динар Идрисов. По его словам, местонахождение Бажутина неизвестно. Как отметил Идрисов, в настоящий момент активист готовится к процедуре самовыдвижения в кандидаты на выборы президента России. 26 декабря лидер дальнобойщиков должен был освободиться из спецприемника, где отбывал 15 суток по обвинению в вождение без прав. Однако выйти на свободу активисту не дали и тут же снова задержали и увезли в отдел полиции. Там на Бажутина составили протокол об организации несостоявшегося автопробега 15 апреля.
Комментарии12
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practolog 01 января 2018 | 02:21
Сбежал - волка ноги кормят!
fresh_breeze 01 января 2018 | 02:29
Интересно, куда он теперь подастся... На Украину? Туда ведь многие рванули, за "счастьем".
Можно было бы во Францию, но Павленский всё испортил, у французов теперь, поди, фобия на инакомыслящих из РФ.
practolog 01 января 2018 | 02:50
fresh_breeze: В заброшенный Крым!
tks 01 января 2018 | 02:59
practolog: Крым ты мой опавший, Крым заиндевелый,
Что стоишь, качаясь, весь от натуги белый...
practolog 01 января 2018 | 03:13
tks: Я только помою от кого то: что стоишь качаясь, пьяная в дрезину, голову склонила, взглядом в Украину!
ivan127_4 01 января 2018 | 02:33
Очередной оппозиционный кандидат не в ладах с законом.
Стыдно за нашу оппозицию.
alex362 01 января 2018 | 02:48
ivan127_4: Зато как радостно за нашу власть! Растет, процветает, пахнет, и даже в некоторых местах благоухает! Так сказать славься, славься во веки веков, союз в некотором роде нерушимый республик можно сказать даже свободных
mladek 01 января 2018 | 03:18
ivan127_4: Не в ладах с законом и Конституцией сама российская власть.
tks 01 января 2018 | 03:20
ivan127_4: Стыдно? В туалет сходи.
neon999 01 января 2018 | 02:48
Кто смог сбежать из лап бандитов - всегда умница и герой.
alex362 01 января 2018 | 02:51
Мужику уважуха - нечего с шакалами играть по их гнилых правилах
ass2606 01 января 2018 | 03:13
не зарекайтесь, господа.... и за вами тоже придут... вот тогда и посмотрим на вас и ваши действия.... наверное, обсикаетесь для начала