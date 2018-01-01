Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сбежал из здания суда В Петербурге.

Об этом у себя в ФБ сообщает правозащитник Динар Идрисов. По его словам, местонахождение Бажутина неизвестно. Как отметил Идрисов, в настоящий момент активист готовится к процедуре самовыдвижения в кандидаты на выборы президента России. 26 декабря лидер дальнобойщиков должен был освободиться из спецприемника, где отбывал 15 суток по обвинению в вождение без прав. Однако выйти на свободу активисту не дали и тут же снова задержали и увезли в отдел полиции. Там на Бажутина составили протокол об организации несостоявшегося автопробега 15 апреля.