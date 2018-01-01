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02:05, 01 января 2018

Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сбежал из здания суда В Петербурге.

Об этом у себя в ФБ сообщает правозащитник Динар Идрисов. По его словам, местонахождение Бажутина неизвестно. Как отметил Идрисов, в настоящий момент активист готовится к процедуре самовыдвижения в кандидаты на выборы президента России. 26 декабря лидер дальнобойщиков должен был освободиться из спецприемника, где отбывал 15 суток по обвинению в  вождение без прав. Однако выйти на  свободу активисту не дали и  тут же снова задержали и увезли в  отдел полиции. Там на Бажутина составили протокол об организации несостоявшегося автопробега 15 апреля.

Комментарии

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practolog 01 января 2018 | 02:21

Сбежал - волка ноги кормят!

fresh_breeze 01 января 2018 | 02:29

Интересно, куда он теперь подастся... На Украину? Туда ведь многие рванули, за "счастьем".

Можно было бы во Францию, но Павленский всё испортил, у французов теперь, поди, фобия на инакомыслящих из РФ.

practolog 01 января 2018 | 02:50

fresh_breeze: В заброшенный Крым!

tks 01 января 2018 | 02:59

practolog: Крым ты мой опавший, Крым заиндевелый,
Что стоишь, качаясь, весь от натуги белый...

practolog 01 января 2018 | 03:13

tks: Я только помою от кого то: что стоишь качаясь, пьяная в дрезину, голову склонила, взглядом в Украину!

ivan127_4 01 января 2018 | 02:33

Очередной оппозиционный кандидат не в ладах с законом.
Стыдно за нашу оппозицию.

alex362 01 января 2018 | 02:48

ivan127_4: Зато как радостно за нашу власть! Растет, процветает, пахнет, и даже в некоторых местах благоухает! Так сказать славься, славься во веки веков, союз в некотором роде нерушимый республик можно сказать даже свободных

mladek 01 января 2018 | 03:18

ivan127_4: Не в ладах с законом и Конституцией сама российская власть.

tks 01 января 2018 | 03:20

ivan127_4: Стыдно? В туалет сходи.

neon999 01 января 2018 | 02:48

Кто смог сбежать из лап бандитов - всегда умница и герой.

alex362 01 января 2018 | 02:51

Мужику уважуха - нечего с шакалами играть по их гнилых правилах

ass2606 01 января 2018 | 03:13

не зарекайтесь, господа.... и за вами тоже придут... вот тогда и посмотрим на вас и ваши действия.... наверное, обсикаетесь для начала

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