Историк и председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев переведён в Институт имени Сербского.

Как передает радио «Свобода», об этом сообщается в фейсбуке в группе «Дело Дмитриева». Дмитриеву предстоит назначенная судом амбулаторная психиатрическая экспертиза. Дмитриев обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Повторная экспертиза признаков порнографии не выявила, а суд отказался продлевать срок ареста ученому, но направил его в стационар на освидетельствование.