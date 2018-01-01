Историк и председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев переведён в Институт имени Сербского.
Как передает радио «Свобода», об этом сообщается в фейсбуке в группе «Дело Дмитриева». Дмитриеву предстоит назначенная судом амбулаторная психиатрическая экспертиза. Дмитриев обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Повторная экспертиза признаков порнографии не выявила, а суд отказался продлевать срок ареста ученому, но направил его в стационар на освидетельствование.
Комментарии1
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nemez1 01 января 2018 | 02:42
Или убьют, или сделают умственным инвалидом, чтобы не платить деньги.