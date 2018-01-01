Комиссия по нацбезопасности иранского парламента сегодня соберется на чрезвычайное заседание.
Поводом послужили недавние инциденты в стране на фоне массовых протестов в ряде городов. Как передает ИРНА, должностные лица должны обсудить пути предотвращения беспорядков. За последние три дня в иранских городах прошли митинги против повышения цен и безработицы в стране.
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