Комиссия по  нацбезопасности иранского парламента сегодня соберется на  чрезвычайное заседание.

Поводом послужили недавние инциденты в стране на фоне массовых протестов в ряде городов. Как передает ИРНА, должностные лица должны обсудить пути предотвращения беспорядков. За последние три дня в иранских городах прошли митинги против повышения цен и безработицы в стране.