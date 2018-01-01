В номере хьюстонского отеля Hyatt Regency Houston обнаружен арсенал.
Владелец задержан в пьяном виде В отеле планировалась новогодняя вечеринка. В номере нашли полуавтоматическую винтовку, дробовик, пистолет и множество патронов. Допрос задержанного отложен до момента, когда он протрезвеет. Вечеринку отменять не стали. К расследованию инцидента подключилось ФБР, так как обстоятельства инцидента напоминают бойню в Лас-Вегасе, когда Стивен Пэддок расстрелял 58 человек на кантри-фестивале.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт