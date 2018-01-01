Злоумышленник, открывший огонь по полицейским в Денвере, ранее уже попадал в поле зрения властей.

Как заявил шериф округа Дуглас Тони Спурлок, не исключено, что засада была преднамеренной. Он уточнил, что мужчина, личность которого не раскрывается, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Полицейский наряд прибыл в жилой дом жалобе на шум. Огонь был открыт в квартире, куда зашли полицейские. Подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых стражей порядка, один из них скончался. Злоумышленник был убит ответным огнем.