Злоумышленник, открывший огонь по полицейским в Денвере, ранее уже попадал в поле зрения властей.
Как заявил шериф округа Дуглас Тони Спурлок, не исключено, что засада была преднамеренной. Он уточнил, что мужчина, личность которого не раскрывается, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Полицейский наряд прибыл в жилой дом жалобе на шум. Огонь был открыт в квартире, куда зашли полицейские. Подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых стражей порядка, один из них скончался. Злоумышленник был убит ответным огнем.
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