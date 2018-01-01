Киев вводит биоконтроль за въездом россиян.

Новая система вводится с нового года в 157 украинских пунктах пропуска. При въезде на Украину граждане нашей страны должны будут представлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев. Решение было принято СНБО в июле 2017 года на фоне дискуссии о введении с Россией визового режима.