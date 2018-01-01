Киев вводит биоконтроль за въездом россиян.
Новая система вводится с нового года в 157 украинских пунктах пропуска. При въезде на Украину граждане нашей страны должны будут представлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев. Решение было принято СНБО в июле 2017 года на фоне дискуссии о введении с Россией визового режима.
Комментарии8
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pravdatut 01 января 2018 | 01:26
Пока биометрический паспорт не обязательный. И сдавать отпечатки тоже не будут, пальцы просто сканируют. Вот такое сито от жучков.
snegir_pravosekovich 01 января 2018 | 01:47
Железный занавес наближаєтся :)
captainobvious 01 января 2018 | 02:01
pravdatut: сейчас пальцы просто сканируют, а отрезать... отрезать будут потом?
karlostan 01 января 2018 | 02:16
captainobvious: В первую очередь будут отрезать 21-й палец, чтоб идиоты не плодились.
boseal 01 января 2018 | 01:51
Пышный президент вещает о борьбе с империализмом, а на границе вводят особенный "ключ"))) Что-то это до боли напоминает, господа).
davi__koloradov 01 января 2018 | 01:57
росиянцев еще и руки мыть заставят. Чистое русофобство!
monik_7 01 января 2018 | 02:13
Лишний ген искать будут?
d_uce 01 января 2018 | 03:00
почему 10 пальцев? у обезян 20 пальцев. все нужно дактелоскопировать!