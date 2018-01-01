Лица, уволенные с 1 января 2018 года в связи с утратой доверия, будут вноситься в спецреестр.
Как сообщили ТАСС в Минтруде, данные на коррупционеров будут храниться в этом перечне 5 лет. В этот список могут попасть сотрудники прокуратуры, таможенной, военной службы, государственной, муниципальной службы, Следственного комитета, органов внутренних дел.
Комментарии6
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neyexo 01 января 2018 | 01:11
Проще клеймо на лбу
zilbershtein__ 01 января 2018 | 01:40
\\ будут храниться в этом перечне 5 лет
Ога, а потом поганые чекисты эту информацию из базы сами удалят ))))))))))))))))))))))))))))))))
Да горите вы...
gordy 01 января 2018 | 01:53
"Лица, уволенные с 1 января 2018 года в связи с утратой доверия, будут вноситься в спецреестр"
Путина 18 марта уволят?
practolog 01 января 2018 | 01:24
А я доверчив ко всем лицам. Вернее, меня лица совершенно не интересуют - не с лица кормлюсь!
lesnoj 01 января 2018 | 01:50
Вот, сколько Навальный подавал заявок на внесение чиновников в список коррупционеров, а их всё не вносили. Оказывается не было спецреестра.
Надо дополнить это распоряжение и во второй части назначить Навального ответственным за список, чтобы никого не пропустил.
vedma2017 01 января 2018 | 02:03
Список тех, кто может попасть во власть, когда сядут невнесенные ?