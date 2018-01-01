"Лица, уволенные с 1 января 2018 года в связи с утратой доверия, будут вноситься в спецреестр"

Как сообщили ТАСС в Минтруде, данные на коррупционеров будут храниться в этом перечне 5 лет. В этот список могут попасть сотрудники прокуратуры, таможенной, военной службы, государственной, муниципальной службы, Следственного комитета, органов внутренних дел.