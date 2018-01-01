Оклады федеральных госслужащих с сегодняшнего дня проиндексируют на 4%.

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spitac
01 января 2018 | 01:14
А пенсии работающих пенсионеров? Ведь они даже вкупе с их зарплатой не достигают зарплат федеральных служащих.
practolog
01 января 2018 | 01:14
Кто на что учился - всё по справедливости, все по закону!
tks
01 января 2018 | 02:39
practolog: И "справедливость", и "свобода" встречают радостно у входа всех, у кого нету дохода, что у чиновного народа центральных аппаратов всяких...
practolog
01 января 2018 | 02:45
tks: Моя рука - мое богатство, вокруг себя не вижу плятства!
tks
01 января 2018 | 02:53
practolog: Давно пора, ядрена мать, "невидящих" карболкой окроПлять!
practolog
01 января 2018 | 03:10
tks: Мне за вами не угнаться, я же прок то лог, а не поэт!
tks
01 января 2018 | 03:15
practolog: Поэтому можешь ты не быть, но выпить за Желтого Земляного Пса обязан! )))
tks
01 января 2018 | 03:17
tks: т.е. Поэтом )))
Чёртов фрейдов т9!! )))
practolog
01 января 2018 | 03:19
tks: Пропускаю!
tks
01 января 2018 | 03:23
practolog: Сеня, дичь!! © )))
wrongway1
01 января 2018 | 01:44
что только не сделаешь для народа,...в преддверии выборов
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Комментарии11
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spitac 01 января 2018 | 01:14
А пенсии работающих пенсионеров? Ведь они даже вкупе с их зарплатой не достигают зарплат федеральных служащих.
practolog 01 января 2018 | 01:14
Кто на что учился - всё по справедливости, все по закону!
tks 01 января 2018 | 02:39
practolog: И "справедливость", и "свобода" встречают радостно у входа всех, у кого нету дохода, что у чиновного народа центральных аппаратов всяких...
practolog 01 января 2018 | 02:45
tks: Моя рука - мое богатство, вокруг себя не вижу плятства!
tks 01 января 2018 | 02:53
practolog: Давно пора, ядрена мать, "невидящих" карболкой окроПлять!
practolog 01 января 2018 | 03:10
tks: Мне за вами не угнаться, я же прок то лог, а не поэт!
tks 01 января 2018 | 03:15
practolog: Поэтому можешь ты не быть, но выпить за Желтого Земляного Пса обязан! )))
tks 01 января 2018 | 03:17
tks: т.е. Поэтом )))
Чёртов фрейдов т9!! )))
practolog 01 января 2018 | 03:19
tks: Пропускаю!
tks 01 января 2018 | 03:23
practolog: Сеня, дичь!! © )))
wrongway1 01 января 2018 | 01:44
что только не сделаешь для народа,...в преддверии выборов