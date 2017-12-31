Стоимость проезда в московском общественном транспорте изменится в 2018 году
Об этом сообщила сотрудник информационного центра Дептранса Москвы Маргарита Кулапова:
«Со 2 января проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку. «Единый» билет на 60 поездок подорожает на 65 рублей, а безлимитный проездной на 30 дней — на 75 рублей. При этом, для бесконтактной системы оплаты сохранится тариф на уровне 40 рублей. Также не изменится стоимость разовой поездки. Прежней останется цена для всех билетов на 1-2 поездки».
Кулапова добавила, что, в целом, в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%
Комментарии5
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r88w556xl4 01 января 2018 | 00:31
Новость не для местного хомячья, которое на 90% либо хохлы, либо пейсатые, либо застрявшие в российских 90-х неудачники с Брайтон-Бич.
vagrancy 01 января 2018 | 00:50
r88w556xl4: а себя к какой категории относите?
yakov_mandelshtam 01 января 2018 | 01:01
vagrancy: К БЫДЛУ !!!!!!
practolog 01 января 2018 | 01:09
Коренные москвичи ездят только на собственных авто, а 1 рубль дастарбайтеру в метро, как добавка в 1 рубль к штрафу полицейского - не существенна!
orein51 01 января 2018 | 02:34
шутки маргоритки..