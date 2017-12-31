Стоимость проезда в московском общественном транспорте изменится в 2018 году

Об этом сообщила сотрудник информационного центра Дептранса Москвы Маргарита Кулапова:

«Со 2 января проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку. «Единый» билет на 60 поездок подорожает на 65 рублей, а безлимитный проездной на 30 дней — на 75 рублей. При этом, для бесконтактной системы оплаты сохранится тариф на уровне 40 рублей. Также не изменится стоимость разовой поездки. Прежней останется цена для всех билетов на 1-2 поездки».

Кулапова добавила, что, в целом, в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%